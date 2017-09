Casi un millar de firmas contra la "estafa antidemocrática del 1-O"

Casi un millar de representantes del mundo de cultura, la justicia o los movimientos sociales han firmado un manifiesto contra la "estafa antidemocrática" del 1-O.sostienen.Entre los 960 firmantes de este manifiesto que publica este domingo el diario El País están la directora de cine Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal, los escritores Juan Marsé, Javier Marías, Javier Cercas o Ignacio Martínez Pisón, las actrices Mónica Randall, Julieta Serrano o Rosa María Sardà, el exfiscal Anticorrucpión, la abogada y presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, el director de cine Joaquín Oristrell, los dibujantes Esteban Maroto y Nazario, o la portavoz de Recortes Cero,En el documento se dan cinco razones por las que la convocatoria es una: "No es transparente, no hay un mínimo de participación, se ha relegado y marginado a las fuerzas de la oposición, no buscan que el pueblo catalán decida libre y conscientemente, sino una declaración unilateral de independencia, y es una decisión unilateral por parte de quien no representa más del 36% del censo", resume Recortes Cero, que se cuenta entre los firmantes, en un comunicado.Los firmantes se presentan como "personas de izquierdas, de variada adscripción ideológica y de distintas culturas políticas" que han "luchado por las libertades contra el franquismo, contra el terrorismo y contra la guerra, por los derechos de las mujeres y de las minorías sociales, y ahora contra los recortes y la corrupción", que rechazan las políticas del Gobierno de Rajoy y llaman a no participar en el 1-O.resumen.Entre los firmantes también hay 60 organizaciones, como Federalistas de Izquierdas, Recortes Cero, Los Verdes-Grupo Verde, Alternativa Ciudadana Progresista (ACP), Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC-ASIC), Partido Demócrata Social Autonomista (PDSA) o Unificación Comunista de España (UCE).