Cientos de personas exhiben la "solidaridad de Madrid con Cataluña" en el acto en defensa del "derecho a decidir"

El Teatro del Barrio no pudo acoger a todas las personas que este domingo se acercaron a Lavapiés para demostrar laen el acto organizado por la plataforma Madrileños por el derecho a decidir. En esta demostración de apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre , participaron políticos como Joan Tardá, Natalia Esteve, Isabel Serra, Nuria Gibert y Jordi Cuixart.Todos los que tomaron la palabra destacaron que, ante todo, esta era una, por el derecho a decidir, por la libertad de expresión y contra ladel Gobierno retratada en sus actuaciones para tratar de frenar la consulta. La figura del presidente de la Generalitat Lluís Companys fue recordada en varios momentos para comparar sudurante la Guerra Civil con la "solidaridad y fraternidad" que la capital está teniendo con Cataluña.La primera en intervenir fue Isabel Serra , portavoz de Podemos Comunidad de Madrid. Quiso recordar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien pidió que, que la democracia permite expresar ideas que son contrarias a la opinión de un Gobierno. “Parece que echa de menos sus años como delegada de Gobierno en los que mandaba a la policía detener a los manifestantes que estábamos en las plazas”, añadió Serra. Aseguró que el conflicto actual, por lo que incumbe a los madrileños y a todos los españoles. Alberto Arregui , miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, afirmó que este conflicto es “la lucha de la libertad contra tiranía”, por lo quey confesó que uno de los argumentos de la izquierda española que más le preocupan es el de “esta no es nuestra guerra”, porque está en juego el reforzamiento de la libertad. Nuria Gibert , de la CUP, hizo hincapié en elen el que vive la sociedad catalana al “ponerse en duda derechos amparados por el marco constitucional”, como puede ser el derecho de reunión. Afirmó, además, que el objetivo de todo el procesoy que si ganan, mejorará todo el Estado, pero que si pierden, “vamos a recular en derechos”.El diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà , por su parte, señaló quey reconoció que están “improvisando”, porque nadie había previsto que el independentismo llegaría tan lejos. Aseguró que "la joya" con la que cuentan es que cada vez hayaunque no sean independentistas. Tardà agradeció la “respuesta fraternal” de Madrid y recordó el lemaal que los republicanos catalanes recurrieron durante el asedio de Madrid. Eduardo Reyes , de Junts pel Sí, ironizó asegurando queporque le convenció de que “era imposible que España tuviera un cambio” y aseguró que harán todo lo posible para que el 1 de octubre haya votación y que, “si hace falta”,Natàlia Esteve, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Catalana ( ANC ), aseguró que “es triste pensar que hay un magistrado que confunde”, en referencia al juez que bloqueó la celebración del acto en la Sala Terneras de Matadero a petición del PP.El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , aseguró que lay “toda su política de atropello de las libertades” es que el 1 de octubre todos los catalanes salgan a votar, sea ‘sí’ o ‘no’ su respuesta a la consulta.Finalmente, todos los participantes salieron a la calle donde les esperaban todas las personas que no pudieron acceder a la sala para terminar preguntandoy cantando L’estaca, de Lluís Llach.