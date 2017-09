También lo usó la esposa del exministro

El Ministerio del Interior que el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex delegada del Gobierno en Cataluña María de los Llanos de Lunatras cesar en sus responsabilidades políticas, informa Europa Press.De esta forma respondió el Gobierno al diputado del PDeCAT Sergi Miquel , que le pedía explicaciones por la denuncia formulada por el sindicato Confederación Española de Policía ( CEP ) contra el uso del vehículo oficial por parte tanto de Fernández Díaz ycomo de Llanos de Luna.En su respuesta, el Ejecutivo comienza explicando que la norma reguladora de la prestación de Servicios de Protección de Personas señala que, de forma previa a la retirada del coche oficial, se realiza unadel ex cargo público para determinar si le corresponde protección "por circunstancias personales".Así, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido indica que, conforme a los criterios de temporalidad establecidos por la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección de la Secretaría de Estado de Seguridad, a Fernández Díaz, ahora, se le mantiene el servicio de protección "en su condición de ex cargo público".Y añade que dentro del dispositivo de protección integral del ministro del Interior también está contemplada la"para aquellos desplazamientos y actividades en los que se considere procedente". Un servicio que, sin embargo, recalca Interior, se le mantuvo temporalmente hasta el pasado 23 de marzo, cuando se le retiró definitivamente como consecuencia de la renuncia del exministro.En el caso de la que fuera delegada del Gobierno en Cataluña hasta el 21 de noviembre de 2016, la Brigada Provincial de Seguridad y Protección de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña elevó el 7 de diciembre del mismo año un, al que se añadió uno de riesgos, emitido por la Brigada Provincial de Información.Informes que determinaron que, durante el desempeño del cargo, "en diversas ocasiones" Llanos de Luna había sido, por lo que la Secretaría de Estado de Seguridad consideró "oportuno" mantener el servicio porque si estas situaciones podrían seguir produciéndose durante algún tiempo.