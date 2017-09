El PSOE emplaza a Colau a ser transparente, explicar su acuerdo con Puigdemont y revelar qué va a votar el 1-O

Un “acuerdo de hierro” en Barcelona

El portavoz de la dirección del PSOE,emplazó este lunes a la alcaldesa de Barcelona,a aclararpara facilitar la votación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, así como a explicar qué va a votar el 1 de octubre.“La posición de Ada Colau no la sabemos”, explicó Puente al término de la reunión semanal de la permanente de la Ejecutiva socialista. Y“en qué consiste el acuerdo que ha alcanzado para que se vote y se cumpla la legalidad”.El portavoz del PSOEde la capital catalana. Una bandera, insistió, que hay que llevar “a sus últimas consecuencias” explicando a los ciudadanos de su ciudad cómo va a facilitar la votación sin comprometer la actuación del ayuntamiento.Del mismo modo, insistió Puente, y como Colau también ha dicho públicamente que va a a ir a votar el 1 de octubre, también debería explicar a los ciudadanos “lo que va a hacer”,Porque la pregunta “es muy clara: si se desea permanecer en España o si se desea independizarse”. Si ha dicho que va a votar, “lo lógico es que exprese en que sentido lo va a hacer”.En la misma rueda de prensa, Puente se resistió a expresar la opinión del PSOE sobreEl portavoz socialista recordó que el líder del partido, Pedro Sánchez, sigue en contacto permanente con Mariano Rajoy (“lo que tenemos que decirle se lo traslada el secretario general del presidente del Gobierno”, explicó) peroRespaldaremos las medidas del Gobierno” que respeten los criterios de “ proporcionalidad y eficacia y, de momento, no tenemos nada que manifestar”.Fiel a ese criterio, Puente evitó varias preguntas de periodistas que demandaban la opinión del PSOE sobre la posibilidad de que el Gobierno acabe suspendiendo la autonomía de Cataluña.pronunciarnos sobre el artículo 155 de la Constitución”.Lo que no se nos pueden pedir es pronunciarnos sobre escenarios que el Gobierno no ha planteado” y que, al menos hasta la fecha, ni siquiera es partidario de poner en marcha, repitió una y otra vez el portavoz socialista.Y es que el PSOE, explicó, biencon las que esté “más o menos de acuerdo”, pero entiende que “por encima de eso” está “el desafío al Estado de Derecho. Y ponemos eso por encima de diferencias puntuales”.pero por encima está la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía nacional”, repitió. Una actitud que, desde su punto de vista, no es incompatible con su “permanente apelación al diálogo”, porque “defendemos que se haga política para resolver el problema fondo”.Aunque no se conoce en qué consiste el acuerdo que ha suscrito Colau con Puigdemont,Su portavoz municipal y teniente de alcalde en la capital catalana, Jaume Collboni, subrayó en Onda Cero que el único acuerdo en vigor en el ayuntamiento sigue el criterio del secretario municipal e. La cuestión de la independencia, subrayó, está fuerta del pacto suscrito con Barcelona en Comú para gobernar la ciudad, de manera que los pronunciamientos que Colau haga no tienen consecuencias en el ayuntamiento. “con el la Generalitat a este respecto”, insistió Collbani. Lo que único que ha suscrito Colau “es un acuerdo político, de formaciones, no entre instituciones”.Lo que sí ha admitido el teniente de alcalde del PSC en Barcelona es que. “Cuando se apoya a alcaldes que han tomado una decisión y por eso van a ser investigados, lo mínimo es un reconocimiento público de aquellos que están sufriendo amenazas en sus municipios por cumplir la ley”, se quejó., hasta el punto de que se ha extendido a los hijos de alcaldes de localidades pequeñas. “Eso no está en el nivel de lo admisible ni de los soportable”, proclamó.