Pablo Iglesias reúne de urgencia a su 'gobierno en la sombra' y los 'comuns' para tratar el 1-O

Sin la presencia de Dante Fachin

Equipo Rumbo 2020

El Pablo Iglesias , ha convocado de urgencia este lunes por la mañana a su, un grupo de trabajo formado por dirigentes y colaboradores del partido que tiene como tarea, y que en esta ocasión se reúne con el objetivo de abordar la situación de Cataluña.La reunión, que no ha sido anunciada públicamente y no figuraba en las previsiones informativas que cada día remite Podemos a los medios de comunicación, ha comenzado pasadas las 10.30 horas, con la—el partido impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau —, entre otros miembros de la nueva formación catalana, según informa Europa Press.El objetivo, según han informado a Europa Press fuentes del partido morado, esconvocado por la Generalitat para el 1 de octubre y, en concreto, las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno del PP.Podemos ha mantenido en este aspecto una, ya que si bien no comparte la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum "sin garantías", sí defiende el derecho a decidir, y apuesta por evitar la judicialización del proceso.Según la formación de Iglesias,sino por dialogar para pactar un referéndum vinculante y con garantías, con el que los catalanes puedan decidir un nuevo encaje territorial.Así, Podemos entiende que, pero no un referéndum vinculante. En este sentido, la dirección del partido morado ha evitado, por lo menos hasta el momento, llamar directamente a la participación, como sí ha hecho su organización en Cataluña, Podem , con la que mantiene serias discrepancias y tensiones desde hace meses. De hecho, el líder autonómico, Albano Dante Fachin, no participa en la reunión.Sin embargo, Catalunya En Comú, el principal referente en Cataluña de la cúpula estatal de Podemos, sí dio la semana pasada el paso de. La dirección no se ha posicionado públicamente al respecto todavía.Este es uno de los temas que está sobre la mesa de la reunión que celebra este lunes el equipo Rumbo 2020, quepero tras la cual está previsto, al menos, que ofrezcan una serie de conclusiones.Este grupo, en aquel momento bajo el nombre de "Pensar el gobierno". Su cometido, según explicó entonces Iglesias, es, con un formato que se inspira en la fórmula anglosajona del "Gobierno en la sombra" —shadow cabinet—, consistente en ir, con vistas a adquirir después responsabilidades de gobierno tras una hipotética victoria electoral.El equipo "Rumbo 2020" está, entre los que destacan exdigirentes como, o el exsecretario de Economía y ahora invitado permanente en la Ejecutiva como responsable de la Secretaría de Economía, Nacho Álvarez.También tienen un asiento en esta especie de consejo de sabios los principales fichajes estrella de Iglesias tanto en la lista de las pasadas elecciones generales como en su candidatura para Vistalegre II, como son—su número tres en al lista a la dirección—; el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y candidato al Congreso que se quedó sin escaño, el; o el histórico miembro de IUCon perfil similar a los mencionados anteriormente, Iglesias ha fichado para este órgano a, escritor y colaborador en La Tuerka, quien fuera militante de Bandera Roja y el PSUC en tiempos de la dictadura franquista.los miembros de la Ejecutiva(Acción en el Congreso y Portavoz),(Organización y Programa),(Sociedad Civil y Movimiento Popular),(Políticas Sociales),(Acción Institucional),(Igualdad, Feminismos y LGTBI),(Coordinación Ejecutiva),(Plurinacionalidad y Diversidad Territorial),(Participación); y la portavoz adjunta en el Congreso,Tambiénel exportavoz parlamentario y actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político,, así como sus afines(secretario de Relaciones Internacionales) y(portavoz del Ayuntamiento de Madrid). En cuanto a los, figuran el eurodiputado, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, y la dirigente estatal y parlamentaria madrileña