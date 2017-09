Domènech ve intervenciones del Estado "que casi son de guerra preventiva" para evitar el 1-O

Al PSOE y PSC

Aplicación del 155 encubierto

El Xavier Domènech , ha advertido este martes de que el Estado está llevando a cabopara evitar el referéndum del 1 de octubre.En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha lamentado que el Estado esté aplicadodel país, y por ello ha insistido en la necesidad de celebrar la asamblea de parlamentarios y alcaldes que lanzó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias Para Domènech, esta asamblea debe ser, para defender la soberanía de Cataluña y que los catalanes puedan decidir libremente su futuro, y paraA la espera de que, ha considerado una buena opción que se celebre en Pamplona y cree que debería, no justo antes del 1-O.Sobre si los socialistas estarán, Domènech basándose en sus declaraciones , pero que dejan la puerta abierta para que se puedan incorporar en cualquier momento.También ha aprovechado para criticar al PSOE por hablar de plurinacionalidad y, y al PSC que reivindique el catalanismo y no se pronuncie "cuando se ataca la soberanía de Cataluña y el autogobierno catalán"."Pese a que no se aplica el 155, lo que vemos es, sin pasar por ninguna cámara legislativa", ha recalcado el también diputado de En Comú Podem, que cree que esta intervenciónAdemás, ha reivindicado que la asamblea de parlamentarios que proponen serviría también paray evidenciar que hay que abordar las relaciones de Cataluña con el resto de España como un tema político y no judicial ni policial.