El Ministerio de Hacienda avisa al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de que si no cumple con la orden publicada en el BOE el pasado sábado por la que se intervienen las cuentas catalanas, el Estadorelativas a Educación, Sanidad y Servicios Sociales.Fuentes de Hacienda consultadas por Europa Press respondían así tras las declaraciones del vicepresidente del Gobierno catalán en las que dio por suspendida la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Gobierno central, después de que el Tribunal Supremo (TS) admitiera a trámite el recurso de la Generalitat. Ello, a pesar de que el Tribunal Supremo dejara claro queadoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.Según Junqueras, el Estado no puede intervenir las cuentas porque la admisión a trámite "tiene", aunque éste lo niegue basándose en la jurisprudencia, y anunció también que se dirigirán a las entidades financieras por vía administrativa y notarial.Sin embargo, Hacienda deja claro que si la Generalitat no responde a las medidas adoptadas por el Gobierno y no facilita los datos para poder pagar las nóminas y las facturas de los servicios fundamentales,Además, y ante la insinuación de Junqueras de que el Ejecutivo catalán podría abonar las nóminas, las fuentes consultadas explicaron que eso resultaría imposible porque todo se realizará través de los bancos y éstos están advertidos de cómo deben proceder. "Cualquier orden de pago que se dé a un banco contra las cuentas de la Generalitat tendrá que", avisaron.Las fuentes consultadas explicaron que, dado que las órdenes de pago de la Generalitat se tendrán que comprobar en Hacienda,a enviar los datos si quieren que las nóminas se abonen a tiempo.Además y según consta en la Orden de Hacienda del pasado 15 de septiembre, publicada en el BOE el día 16, es el "interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña" quien debe comunicar,, los datos al Ministerio de Hacienda "en los términos establecidos por dicho Ministerio".Así, la interventora de la Generalitat tendrá que entregar "una relación de acreedores con los que la Comunidad Autónoma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participación en las entregas a cuenta de los regímenes de financiación, indicando el capítulo y programa presupuestario al que corresponde y que necesariamente deberá ser uno de los previstos en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015".Esta comunicación y los listados tendrán que ir "firmados" por la interventora general de Cataluña "a través de los medios y condiciones que establezca el MINHAFP, junto con el certificado de que dicha comunicación cumple lo previsto" en la orden del Gobierno y ", ni contraria a las decisiones de los tribunales".Finalmente, el Estado, por medio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, ordenará los pagos correspondientes a través de los sistemas, procedimientos y medios que establezcan el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Ministerio de Hacienda,