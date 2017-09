Junqueras sostiene que su recurso ante el Supremo paraliza la intervención por Hacienda de las cuentas de la Generalitat

Transmitir "normalidad" a las entidades financieras

El vicepresidente del Govern,, explicó este martes que la Generalitat seguirá gestionando con total normalidad sus cuentas, ya que considera que la intervención anunciada el viernes por el Ejecutivo central tras elha sido suspendida por los tribunales.El Gobierno de Rajoy acordó asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña, después de que la Generalitat se negara a seguir remitiendo el informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no desviaba recursos al referéndum. Como respuesta, el Govern presentó el lunes un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo , que incluíade las medidas cautelares. Este trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada, la Abogacía del Estado,por lo que no se suspendería durante ese tiempo la intervención.Junqueras, sin embargo alegó, que la admisión a trámite del recurso ya tienesobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con "normalidad".niegan que no se pueda ejecutar la intervención aprobada por elMientas, Junqueras aseguró que el Gobierno central no puede retener lo que no es suyo porque son recursos propios de la Generalitat: "¿Qué ampara esto? ¿Hay alguna orden judicial?", se preguntó, según informa Europa Press.Para él, "si no hay una orden judicial ni ninguna razón que lo ampare, estarían cometiendo un delito descomunal si lo hicieran. YAl preguntársele cómo pueden evitar la intervención de las finanzas, el también conseller de Economía respondió que lo harán ejerciendo sus funciones yJunqueras anunció, además, que el Govern se pondrá en contacto con las entidades financieras "para transmitir "normalidad".El pasado viernes, el Gobierno anunció que iba a enviar el acuerdo a las Entidades de Crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General.señalaban en Hacienda. Y todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.Este martesda cuenta de que representantes de los departamentos jurídicos de las principales entidades financieras se reunieron el lunes con altos cargos de Hacienda para trasladar las "múltiples dudas" que les suscita la orden ministerial sobre control de gastos de la Generalitat. Fuentes bancarias reconocieron a este diario que esas incógnitas no están despejadas y que el plan de ejecución "está muy verde".