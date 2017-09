Los primeros alcaldes citados por el 1-O se niegan a declarar

"Lo que me pase a mí no es lo importante. Yo solo soy un instrumento y si no soy yo, habrá otro", ha dicho Carles Solsona tras abandonar la sede judicial

El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y el del Pont de Suert (Lleida), Josep Antoni Troguet, sepor su colaboración con el referéndum independentista del 1-O, según informa La Vanguardia . Sala, del PDeCAT , ha acudido a los juzgados de Seu d'Urgell acompañado por un centenar de políticos de la zona.Sala y Troguet son los, que ha citado a 37 ediles para los próximos días. La fiscalía los investiga por anunciar que facilitarían locales para el referéndum a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional . Durante la llegada del edil de Oliana se han escuchado, por su parte,en su comparecencia ante la Fiscalía Superior de Cataluña. Marc Solsona, que también es diputado en el Parlament, ha declarado: "Yo sólo soy un alcalde y me debo a mi gente y tengo el compromiso de que mi gente pueda votar el 1-O. A partir de aquí, lo que me pase a mí no es lo importante. Yo solo soy un instrumento y si no soy yo, habrá otro".En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía, Solsona ha lamentado de que los fiscales no le hayan dejado explicar el porqué de su negativa a declarar:"Solo me han preguntado mis datos personales y si quería declarar, nada más", ha dicho ante las decenas de medios presentes, y ha considerado que la Fiscalía es un órgano politizado. Preguntado por si tiene medio a lo que le pueda pasar, ha remarcado que lo que le pase a él no es importante:. Ha sostenido que para él el fiscal se extralimita en sus competencia por citarle como investigado.Al finalizar las declaraciones con los medios, un centenar de personas que se habían concentrado ante la Fiscalía para darle apoyo —entre ellos la Carme Forcadell , y diputados— le han aplaudido y han entonado el cántico 'Votarem!'