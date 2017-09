Pablo Iglesias denuncia que en España va haber "presos políticos" tras la detención del número dos de Junqueras

Colau ve escandaloso registrar instituciones y detener a cargos "por motivos políticos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este miércoles la detención de Josep Maria Jové y número dos del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y ha augurado que este hecho lleva "a una situación en la en España va a haber presos políticos"."Que haya presos políticos en España es grave. Yo no quiero que en la democracia haya, ha manifestado Iglesias en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja. Posteriormente, en el programa Las Mañanas de Cuatro, el líder de Podemos insistía en su argumento: "Un Gobierno corrupto no puede echar por la borda la democracia por la que lucharon nuestros padres y madres".En este sentido, Iglesias ha criticado que mientras se asiste "a la, de los que perdonan 40.000 millones a los bancos" o "de los que han utilizado el Ministerio del Interior para atacar a rivales políticos", es "una vergüenza que deba haber presos políticos en lugar de afrontar democráticamente, con diálogo y sensatez un problema político". "La sociedad española no perdonará al Gobierno el poner en cuestión las bases de la democracia", aseguró Iglesias."No es sensato que en un país democrático haya presos políticos", ha enfatizado Iglesias, para añadir que, por ello,para que cargos públicos "del conjunto del Estado" den "una respuesta llamando al diálogo, a la sensatez y a exigir que en nuestra democracia no se pueden suspender derechos civiles".En la misma línea, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, insistía en Al Rojo Vivo de La Sexta en argumentos similares. "Se trata de una aberración democrática y, además,", valoró Errejón, que afirmó que la actuación de las fuerzas policiales "no sirve para acercar posiciones" y además "lesiona todas las libertades democráticas que tanto tiempo costó conseguir"."La vía unilateral es un despropósito, pero estas detenciones no sirven para acercarnos a ningún tipo de solución", porque, "cuando hay millones de personas que piensan de una forma, el problema no es administrativo", aseveró el dirigente, que interpreta que la actuación policial de este miércoles beneficia al Gobierno., porque cerró el curso político con Rajoy declarando por corrupción, en la Audiencia Nacional, lo abrió con Rajoy declarando por corrupción en el Congreso, y lleva dos semanas que no tiene que hablar de esto", planteó.Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este miércoles que es un"por motivos políticos".que se registren instituciones y se detenga a cargos públicos por motivos políticos. Defendemos las instituciones catalanas ", ha sostenido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Lo ha dicho después de que la Guardia Civil -Exteriores, Economía, Asuntos Sociales y Gobernación- y haya detenido al secretario general de la vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat y número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.