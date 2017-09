IU rechaza reconocer los resultados del 1-O pero denuncia la actuación "reaccionaria" del Gobierno

info Libre

Denunciar la actuación "antidemocrática, irresponsable y reaccionaria" del Gobierno en la crisis catalana, peroporque "tampoco resuelve el problema" territorial. Ese es el posicionamiento que aprobará este sábado, salvo sorpresa, la Coordinadora Federal de IU, que se reunirá un día antes de la asamblea de alcaldes y parlamentarios convocada por Unidos Podemos en Zaragoza para debatir la postura de la federación liderada por Alberto Garzón ante la consulta del 1 de octubre en Cataluña.La reunión del principal órgano ejecutivo de IU tendrá lugar a poco más de una semana de la celebración del referéndum, y en ella la federación aprobará su posición política al respecto en base a un texto que presentará su coordinador federal, Alberto Garzón. El documento , al que ha tenido acceso, ha sido consensuado con EUiA –la marca catalana de IU–, y consta de: el PP está manteniendo una actitud represora y antidemocrática, el 1-O no es la consulta que Cataluña necesita para solucionar su problema territorial e IU sigue defendiendo la convocatoria de un referéndum con garantías y la construcción de un Estado federal con Cataluña en su seno."En Cataluña existe un conflicto político de carácter histórico que requiere una solución política que sólo puede venir a través de la negociación y el diálogo", sostiene Garzón en el borrador que se presentará a la Coordinadora Federal. Y, ante esto, el Gobierno estáque "afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana”, señala el escrito, en el que Garzón apunta que “la mejor solución al conflicto es una negociación que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal”. “Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es plurinacional y porque la Constitución de 1978 está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años”, argumenta.Pero para el líder de IU, el referéndum del 1-O no es sino “una movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno”, pero nunca como una consulta vinculante. Y no lo es, apunta Garzón, porquey, además, “el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana”. “Constatamos cómo la hoja de ruta del Govern ha revelado también su falta de contenidos sociales y de regeneración democrática”, señala igualmente el texto. No obstante, IU dejará a la elección de cada uno de sus militantes catalanes si participar o no en el 1-O. “Creemos necesario que cada persona decida participar o no según su criterio personal”, plantea a este respecto el documento.El borrador de resolución de IU finaliza poniendo de manifiesto la propuesta de referéndum que defiende la federación., que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado, es la mejor solución para el ejercicio del derecho a decidir”, apunta Garzón, que se muestra partidario de “una república federal solidaria”. “Siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible”, zanja el líder de IU.La posición que, previsiblemente, adoptará IU con el beneplácito de EUiA,, que si bien no ha manifestado expresamente su preferencia por un modelo federal de Estado, sí que apoya la convocatoria de un referéndum pactado en Cataluña y la reforma del modelo territorial. Las semejanzas con la postura de Catalunya en Comú también son notables, si bien el partido liderado por Xavier Domènech y Ada Colau tiene previsto llamar al voto en el referéndum del 1-O entendiéndolo como una movilización, algo que no hará IU.