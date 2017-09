Directo | Junqueras admite que el operativo policial ha "alterado" los preparativos del 1-O

info Libre

Es preocupante que un Gobierno parasitado de corruptos esté poniendo en peligro nuestra democracia. Os dejo mi intervención en @HoyPorHoy pic.twitter.com/xVIFUT7zGf — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de septiembre de 2017

Declaración de la Organización de Estibadores Portuarios ante el torpe e irresponsable estado de excepción https://t.co/xZCcyOPu5Y — Sebas(OEPB)#NoAlCETA (@SebasPodemos) 18 de septiembre de 2017

La respuesta tiene que ser proporcional y firme porque lo que está en juego es la democracia @HoyPorHoy @PPopular https://t.co/fjeFpiYFF4 — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 21 de septiembre de 2017

Una operación de la Guardia Civil en hasta cuatro consellerias y otros organismos de la Generalitat se saldó este miercoles con 14 detenidos, entre ellos, la cúpula del departamento de Economia, que dirige, y los considerados como cerebros del 1-O: el secretario general,, y el secretario de Hacienda,te cuenta este jueves minuto a minuto qué está pasando en la tensa recta final del procés:La Sección Territorial de Catalunya deha querido hacer un "llamamiento a los partidos políticos y organizaciones sociales para que redoblen sus esfuerzos en pro de una convivencia pacífica y democrática" y ha mostrado su "con la Constitución".Los consejos de estudiantes de las universidades catalanas y movimientos sociales universitarios han mostrado su apoyo a la Generalitat y al derecho a decidir, y han propuesto pactar un "" en las universidades, con toda la comunidad implicada.El presidente de Ciudadanos,, ha afirmado que el negocio que sus padres tienen en Granollers (Barcelona) ha amanecido este jueves con, unos hechos que va a denunciar pero que no van a conseguir silenciarle, según ha señalado. "No vamos a permitir que los golpistas acosen a mi familia ni señalen sus negocios; algo más propio de regímenes totalitarios", ha declarado en un comunicado.La líder del PSC en el Congreso,, ha reiterado que la única solución posible al proceso soberanista en Cataluña pasa por el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central pero ha advertido de queLa ANC ha pedido a sus asambleas territoriales y sectoriales que designen hasta el viernes aen caso de que dispongan de gente suficiente, y a uno de cada como mínimo para cuatro mesas si las asambleas son más pequeñas.El secretario general de Podemos,, ha evitado este jueves pedir al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que renuncie a la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre y ha defendido quey que el Gobierno del Estado, al que ha tachado de "pirómano" por llevar a España "al desastre", entienda que se tiene que sentar con la Generalitat".El lehendakari,, ha emplazado al Gobierno de Mariano Rajoy a "abrir la puerta a una" con las instituciones catalanas, dado que "ni ola imposición ni la vía judicial, y mucho menos, la vía penal, son la solución" a la situación generada en torno al proceso soberanista de Cataluña.El conseller de Presidencia de la Generalitat,, ha asegurado este jueves que la determinación del Govern es celebrar el referéndum del 1 de octubre:. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Turull ha afirmado que no sabe dónde están las urnas, y que "hay cosas que es mejor no saberlas", ha dicho al preguntarle por ellas. En relación a la reacción de los partidos a las detenciones de la Guardia Civil practicadas este miércoles, el conseller ha expresado que Podemos "ha enterrado la equidistancia".El vicepresidente del Govern,, ha admitido que la operación policial de este miércoles, que acabó con 14 detenidos y 41 registros,del referéndum del 1 de octubre. En declaraciones a TV3, según ha publicado el diario Ara , Junqueras ha afirmado que no se va a votar de la forma que querrían porque se han alterado "las reglas del juego". "La mejor moción de censura a Rajoy es el referéndum en Cataluña. Si hay alguna posibilidad de cambio en España pasa por que en Cataluña triunfe la democracia", ha dicho."Los estibadores de Barcelona decidimos a asamblea". Así lo han acordado en una asamblea esta mañana tal como han confirmado vía Twitter el delegado sindical de la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, Sebastián Huguet, y el concejal de ERC Jordi Coronas.El coordinador general del Partido Popular,, ha señalado este jueves que las movilizaciones en Cataluña tras las detencionesy registros de los promotores del referéndum eran de "esperar", aunque ha destacado que hay "mucha gente moderada", "una mayoría silenciosa" que no sale a la calle. En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Maillo ha considerado como "evidente" que las movilizaciones podían tener lugar en Cataluña dado que la "propuesta del referéndum tiene apoyo", pero ha recordado que"Hay mucha gente moderada, una mayoría silenciosa que no sale a la calle", ha zanjado, reiterando que existe una mayoría en votos en el Parlament de Cataluña que rechaza el proyecto independentista de la Generalitat.La Conselleria de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat ha publicado este jueves en elun encargo parade 2016, y a diez días del referéndum previsto para el 1 de octubre. El encargo, recogido por Europa Press, se publica con la firma a 18 de septiembre del secretario general de la Conselleria, Josep Maria Jové, detenido el miércoles 20 por la Guardia Civil por su vinculación con los preparativos del referéndum. Se prevé que ejecuten el encargo el Institut d'Estadística (Idescat) y el Institut Cartogràfic i Geològic (Icgc), que son los que formalizan el acuerdo.Los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han llamado a ladesde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo.Los agentes de laque han registrado la Conselleria de Economía durante todo el miércoles han salido en dos grupos a las tres de la madrugada de este jueves y a las 7.15 de la mañana, protegidos por los Mossos d'Esquadra antidisturbios ante unas pocas personas que seguían concentradas. Sobre la 1.30 de la madrugada, los Mossos empezaron a alejar de la fachada a los centenares de ciudadanos que seguían concentrados pese a que los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural habían dado por acabada la movilización poco antes de medianoche. Desde la 1.30 ha habido forcejeos entre la policía catalana y los activistas cuandohan establecido un perímetro ante el edificio para preparar la salida de los guardias civiles –antes han pedido por altavoz que la gente se apartara. Poco antes de las 2, una ambulancia se ha llevado a una persona que ha resultado herida durante el forcejeo con los antidisturbios –que ha incluido lanzamiento de objetos de los activistas y golpes de porra de los agentes–, mientras los concentrados se han tenido que mantener en la acera central de la Rambla de Catalunya.Hasta que ha salido la media docena de guardias civiles de paisano, algunos de los movilizadospero no ha habido más incidentes, y lentamente ha ido menguando la presencia de concentrados. A las tres han salido esa media docena de agentes y se han subido a coches sin logotipo policial, mientras los concentrados les han increpado y han tirado algún objeto. Pocos minutos después de las 3, los Mossos han pedido por altavoz que la gente se apartara aún más y se han dirigido a los sentados para que se levantaran: los han ido apartando, aunque otros se iban sentando, pero también se les ha apartado, sin cargar contra ellos. A las 3.20 ha quedado despejada la acera central de la Rambla de Catalunya frente a la puerta de la Conselleria, y el centenar de concentrados se ha ido quedando en unos 20 sobre las seis de la mañana.Las protestas por el operativo del miércoles llegaron por la noche al Liceu, donde se representaba la ópera Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi. Espectadores entonaron antes de la representación Els segadors y gritaron a favor de la celebración del referéndum, tal y como informa La Vanguardia