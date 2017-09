Durante media legislatura, sobre todo mientras estuvo viva la hipótesis del salto de Susana Díaz a Madrid , la idea de un adelanto electoral en Andalucía fue moneda corriente de la conversación política. Ahora todo apunta a que no lo habrá. El PSOE, que gobierna gracias a uncon un acuerdo para los presupuestos del próximo ejercicio con el partido que dirige en Andalucía Juan Marín. El apretón de manos se asienta sobre una, un tijeretazo al impuesto de sucesiones y donaciones , un tributo sobre el que C's y el PP se miden continuamente para ver quién lo reduce más.Es laen Andalucía en la presente legislatura. La primera, que elevaba el mínimo exento a 250.000 euros, no logró aplacar las campañas del PP para exigir su supresión. Esta segunda reforma es más drástica, al elevar el mínimo exento a 1 millón de euros, lo cual implica que. La merma en la recaudación será de unos 90 millones anuales, en un presupuesto que superará los 30.000 millones. El acuerdo supone una victoria clara de los planteamientos liberales en un debate fiscal que ha centrado la actualidad política andaluza durante la legislatura.PSOE y Ciudadanos, socios de investidura,, que incluye elevar a un millón de euros el mínimo exento del impuesto de sucesiones. Esta demanda era condición indispensable de Ciudadanos para apoyar el presupuesto. El anuncio lo ha hecho el líder de Ciudadanos, Juan Marín, tras la firma del acuerdo presupuestario con el PSOE. Marín ha sido el primero en comparecer ante los medios de comunicación para explicar el contenido del acuerdo. Es parte del botín, en este caso mediático, que corresponde a Ciudadanos por el pacto, suscrito mientras en el Congreso PSOE y CiudadanosTres diputados andaluces, Gregorio Cámara (portavoz de la Comisión Constitucional), José Juan Díaz Trillo y Antonio Pradas, se abstuvieron este martes en la votación de una propuesta de C's para apoyar al Gobierno, mientras el resto del grupo –salvo la ex portavoz Soraya Rodríguez– votaba en contra. Cámara, Díaz Trillo y Pradas alegaron haber cometido un error en la votación , ha sentenciado Marín en su comparecencia ante los periodistas, donde se ha mostrado muy satisfecho por el acuerdo. No es extraño. Marín había fiado toda su estrategia, presionar con una mano y hacer concesiones con otra, a lograr esta rebaja. Ya la tiene. Ha dicho que se puede decir que este impuesto se ha eliminado prácticamente y que ha "pasado a la historia" en la comunidad andaluza. La elevación del mínimo exento al millón de euros para grupo 1 y 2 (de padres a hijos y de cónyuge a cónyuge) tendrá un. Más del 95% de los andaluces ya no van a tener que pagar este impuesto una vez que entre en vigor esta reforma a partir del 1 de enero de 2018. El acuerdo PSOE-C's dificulta aún más el entendimiento de Díaz con Podemos e IU hasta el final de la legislatura.