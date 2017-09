La juez Núñez impone una fianza de 640.000 euros al exfutbolista 'Pizo' Gómez por una ayuda de los ERE

Pólizas

Método "conocido" y "consentido"

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso ERE , abrióal exfutbolista Pizo Gómez por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada también abre juicio oral e impone dicha fianza al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, al exdirectivo de Vitalia, y al exdirector gerente de la empresaLa magistrada da un plazo de un día a los cuatro acusados para que abonen la fianza, que podrá prestarse en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, advirtiéndoles de que, "de no prestarla,en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".La juez tomó esta decisión después de que hayan presentado sus escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A.En el caso de José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid, la juez abre juicio oral y tiene formulada la acusación como cooperador necesario de los delitos dey por un delito deAsimismo, la instructora tiene formulada la acusación contra Guerrero como, y contra Antonio Albarracín y Miguel Errecalde Treviño como cooperadores necesarios de los delitos deLa juez asevera que no procede la apertura de juicio oral en ladel artículo 74 del Código Penal ni por un delito de fraude del artículo 436 , "pues ello no fue determinado en el auto de inclinación de procedimiento abreviado que no fue impugnado por el Ministerio Fiscal".Tanto la Fiscalía como la Junta y el PP-A habían acusado también en esta pieza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pero la juez recuerda que ha acordadorespecto a Fernández tras aplicar por primera vez el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza política.La juez, que acuerda que tanto Cenforpre como la sociedad Holding Europeo Tindex S.L., declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE.En el auto de procesamiento, la juez explicaba que la "hipótesis" inicial sostenida en esta pieza separada era que Pizo Gómez, "prevaliéndose de la amistad que su jefe", Miguel Errecalde, tenía con Guerrero, "consiguió una póliza para éste, que no era real", una hipótesis que "ha sidotras la práctica de las diligencias desarrolladas".No obstante, la instructora mantiene que, de dichas diligencias, "se desprende la existencia deque permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos que para mayor claridad" expone en el auto.Así, la juez relata que, el 1 de agosto de 2007, Guerrero "otorgó como medio para el pago de unos servicios prestados" por Cenforpre, todas ellas en el mismo documento, figurando como tomadora la Dirección General de Trabajo y como beneficiario el exfutbolista Pizo Gómez.Según la juez, Cenforpre realizaba programas de formación para la Junta y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias, pero, "al parecer, los últimos cursos realizados, concretamente un proyecto de divulgación de riesgos laborales (formación de graduados de colegios profesionales), iniciado en 2004 y finalizado en 2006,"."Esta parece ser que fue la causa por la que Guerrero propone" al gerente de la empresa, considera la juez, que agrega que, para ello, "era necesario que apareciera como beneficiario una persona física", por lo que Miguel Errecalde le propuso a un empleado, en concreto a Gómez Romón, que fuera él quien apareciera como beneficiario de la póliza "para cobrar los servicios".Así, este trabajador aceptó la proposición realizada por su jefe y percibió entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 en su propia cuenta corriente yun total de 491.424,43 euros con los que pagó las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros que pidió a la Caja Rural de Navarra, "habiendo devuelto" el dueño de Cenforpre "unos 200.000 euros".La juez afirma que la intervención de Antonio Albarracín en estos hechos "queda limitada a la referida póliza individual en la que aparecía como beneficiario" Gómez Romón, "quiende la misma".Asimismo, señala que el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso "era un técnico que gestionaba u organizaba la realización de estos cursos, que se realizaron,alguna en el cobro de los mismos ni en la emisión de la póliza".