Catalá desautoriza a Maza: “especular” con la detención de Puigdemont “no tiene sentido”

El ministro de Justicia,, ha asegurado que las medidas de privación de libertad "siempre" las adoptan los jueces, por lo que ha considerado que "especular" con que si el presidente de la Generalitat de Cataluña,, puede ser detenido tiene "poco sentido".Cabe destacar que el fiscal general del Estado,, ha señalado este lunes que Puigdemont está perseverando en un delito de desobediencia y ha avisado que si incurriese en malversación la Fiscalía podría pedir su detención."Una medida de privación de libertad siempre la tendrá que adoptar un juez, por lo tanto, yo creo que. Se adoptan medidas de limitación de libertad cuando una persona ha cometido un delito y un juez así lo decide. Yo no sé si el caso del señor Puigdemont está en esos casos y el Fiscal formulará esa petición en su caso ante el juez".Así, a preguntas de los medios tras visitar las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Badajoz, Catalá ha indicado que lo que sí hay es una querella presentada por delitos de desobediencia, de prevaricación y de malversación de fondos públicos, que son temas", además de otra por un delito de sedición."Por lo tanto estamos hablado de delitos, estamos hablando de, y cualquier decisión de medidas cautelares que puedan adoptarse en esta materia, siempre lo adoptará un juez con todas las garantías. Porque, pese a lo que algunos estén diciendo estos días, es evidente y queda acreditado que España es una gran democracia que tutela los derechos y las libertades de todos y eso significa que todos estamos obligados por la ley, nadie está al margen de la ley, quien comete un delito tiene que responder ante los tribunales", ha aseverado.Al mismo tiempo, y preguntado por una posible acusación a Puigdemont de un delito de rebelión, el ministro de Justicia ha considerado que con lo que ha ocurrido hasta hoy, en su opinión, cree que "no", aunque ha insistido en que este tipo de consideraciones jurídicas "son los jueces y los fiscales los que las tienen que hacer". Por otra parte, y preguntado por la reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad sobre el 1-O, al que debe acudir el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y prevista para la tarde de este lunes, Rafael Catalá ha indicado quepensar que un responsable de una fuerza de seguridad, como son los Mossos d'Esquadra, "no vaya a actuar coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".De esta forma, ha insistido en que los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto los del Estado como los autonómicos, están al servicio de todos los ciudadanos, del interés general y del orden público, al tiempo que ha recalcado que a cualquier demócrata le preocupa ver cómo a la hora de practicar una detención o un traslado a sede judicial se "" de los cuerpos de seguridad "o se les retiene o se destroza vehículos"."Esas cosas no pasan en España habitualmente, eso no es normal, vivimos en una democracia, queremosy para ello, lógicamente, hay que respetar las leyes y hay que garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen con sus objetivos, para eso está la coordinación, para eso está le reunión de esta tarde y yo estoy seguro que los Mossos d'Esquadra, como siempre, van a estar al servicio del interés general, al servicio del orden público, y en perfecta coordinación con la Guardia Civil y con la Policía Nacional", ha concluido.