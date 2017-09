Maza: detener a Puigdemont es una opción "abierta" aunque a la Fiscalía no le ha parecido "oportuno" solicitarla

Trapero "tendrá consecuencias legales" si no cumple

Distinque entre rebelión, sedición y desobediencia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza , ha afirmado que hasta ahora Carles Puigdemont , por presunta malversación, aunque ha reconocido queEn una entrevista en la cadena Onda Cero, Maza ha recalcado que, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum de independencia del 1-OAsimismo, ha señalado que al estar penado con la cárcel el delito de malversación,del presidente de la Generalitat, aunque "eso no quiere decir que se pida o no".El fiscal: "Nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento".Maza ha considerado que los incidentes ocurridos en, un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios "por lo menos tumultuarios".Por ello, la Fiscalía ha denunciado un posible delito de sedición , tratando de actuar con proporcionalidad, puesque se utilice.El fiscal general ha asegurado que resulta "de lo más obvio" que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum y asegura queMaza ha explicado que "es fácil de entender que el 1-O tiene que estar preparado algún plan ante la eventualidad de que pueda haber una existencia de urnas" y para ello. "Si el señor Trapero no quiere cumplir esto, que es un mandato legal, tendrá consecuencias legales", ha señalado.En este sentido, el fiscal ha recordado que la legalidad ampara en distintos supuestos que sean los jefes de las fuerzas de ámbito nacional quienes se ocupen de la organización de la actuación conjunta: "La otra opción es que cada uno actúe por libre", ha ironizado y ha añadido queAsí, preguntado por la causa que ha llevado a coordinar la actuación de los distintos cuerpos, Maza se ha mostrado firme: "La ley no permite elegir, está contemplado lo que he dicho, entonces, ha sentenciado.Preguntado por si una posible declaración de independencia de Cataluña constituiría un delito de rebelión, ha distinguido queMientras que sería un delito de sedición si ésta involucra a un número importante de personas, según recoge Europa Press.Según ha explicado Maza, estaríamos ante un delito de rebelióny además se incurriera en violencia.