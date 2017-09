Directo | Artur Mas: "El Estado español ya ha perdido a Cataluña"

info Libre

Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura. pic.twitter.com/6Tnyl7xPkq — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 25 de septiembre de 2017

Interior envía a Catalunya el camión antidisturbios nunca antes empleado https://t.co/B6KKG446sr pic.twitter.com/T5RB4lTqeN — La Vanguardia (@LaVanguardia) 25 de septiembre de 2017

El director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, coronel Diego Pérez de los Cobos, trasnimitó este lunes en la primera reunión de coordinación del dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre que el Ministerio del Interior rechaza convocar la Junta de Seguridad. También ha fijado que la próxima reunión se celebre a lo largo de esta semana en la sede de los Mossos d'Esquadra. Sigue enminuto a minuto la actualidad sobre el 1-O:La portavoz de JxSí en el Parlament,(ERC), ha dicho este martes que se están enviando las notificaciones a los miembros que conformarán las mesas electorales para el referéndum del próximo domingo, pese a que la semana pasada la Guardia Civil requisó más de 45.000 cartas precisamente destinadas a notificar a los miembros de las mesas. En una entrevista de Ràdio Flaixbac recogida por Europa Press, ha asegurado que "están llegando algunas notificaciones pero no han acabado de llegar todas", por lo que no han sido notificados los 55.000 miembros que conformarán las mesas electorales. La Sindicatura Electoral de Cataluña –ya disuelta–acordó hace una semana ampliar el plazo para constituir las mesas electorales del referéndum después de que el Tribunal Constitucional (TC) instara a Correos a paralizar cualquier envío relacionado con la consulta, incluidas las tarjetas censales y las comunicaciones a los miembros de las mesas.El fiscal superior de Cataluña,, mantendrácon los mandos de laen Cataluña, y, sobre el dispositivo policial del 1 de octubre. Esta cita llega después de la reunión operativa en la Delegación del Gobierno en Cataluña, dirigida por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel, a la que acudió el comisario de los Mossos d'Esquadraen lugar del mayor, Josep Lluís Trapero, presentando un escrito en el que solicitaba que quien coordinara el operativo fuera la Junta de Seguridad de Cataluña, y concretamente la Comisión de coordinación policial.Laen la dirección www.assemblea.eu después de que su anterior web ( www.assemblea.cat ) fuese bloqueada la noche del lunes. Lo ha anunciado la entidad este martes en un apunte de Twitter recogido por Europa Press, en el que también han publicado el mensajejunto a un vídeo irónico. El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho que presentaránporque es un hecho que "atenta a la libertad de expresión y a la libertad política".El expresident de la Generalitatha concluido que "el Estado español ya ha perdido a Catalunya". Lo ha dicho en una entrevista en este martes en Rac1 . Aunque “administrativamente todavía no”, para Mas la reacción del Estado ha derivado en que incluso los que votarían no a la independencia estén molestos. En una entrevista a cuatro con el expresident y los exconsellers, a los que el Tribunal de Cuentas exigió el lunes el pago de fianzas millonarias, Mas ha advertido de que incluso "mucha gente que votaría que no está profundamente decepcionada con el Gobierno" porque ya no quieren formar parte de "esta forma de hacer". "Están perdiendo a la gente más activa, la más comprometida”, ha dicho. "Estamos viendo una represión pura y dura. Van directamente a destruir a las personas y las famílias. Es un estado policial", ha concluido.El portavoz en el Congreso del PNV,ha reiterado este martes que en este momento, dada la "que hay en el contexto nacional con el desafío independentista en Cataluña, "no se dan las circunstancias para entrar en diálogo" con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado. Y ha considerado "frívolo" el interés en sacar adelante las cuentas con la actual gravedad del problema catalán. "Sería frívolo, termina el plazo si, pero con una crisis de Estado e institucional de primer orden, ¿nos preocupan los presupuestos? (...) el PP tiene que preguntarse qué es necesario para hablar", ha explicado Esteban en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press.La web de la ANC ha aparecido bloqueada este lunes sobre las 23 horas, y poco antes aún se podía acceder a través de algunos dispositivos, ha podido comprobar Europa Press. El presidente de la ANC,, ha dicho que informáticos de la entidad trabajan para "intentar restaurar a través de otros dominios" el acceso a la información que había en la web, y que otros informáticos han contactado con la Assemblea para ayudarles. "Desde determinados servidores no ser puede acceder a la página web porque estos operadores deben de haber atendido la petición de la Guardia Civil de evitar el acceso a la página web de la ANC", ha dicho en declaraciones al canal 3/24. Prevé denunciarlo este martes ante los Mossos d'Esquadra, y no ha descartado "que sean unos hackers" quienes hayan bloqueado la web porque no le consta un requerimiento previo para clausurarla --en ese caso le parecería muy grave, precisamente porque no le consta ese requerimiento. Horas después, la ANC anunció que se puede acceder a la web a través del dominio .eu.El Ministerio del Interior ha enviado a Cataluña un camión antidisturbios equipado con cañón de agua, el único vehículo de estas características de la Policía Nacional, según informa La Vanguardia. El vehículo se ha instalado en el puerto de la Zona Franca, al lado del resto de furgonetas antidisturbios de la policía. El camión, adquirido hace unos tres años, nunca se ha empleado hasta ahora.