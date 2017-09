Felipe González dice que el 1-O es "más preocupante" que el 23-F

Resucitar a Franco

"Vuelvan a la legalidad"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado este martes que estáante la situación política en Cataluña, y ha calificado el desafío independentista como "lo más preocupante en los últimos cuarenta años".En declaraciones a periodistas antes de participar en un foro económico en Madrid, recogidas por Europa Press, González ha confesado que la deriva independentista es el asunto que más le ha preocupadoPreguntado por una posible salida al conflicto, ha deslizado quesería posible alcanzar una solución.Además, durante el encuentro el expresidente ha asegurado que él habría utilizado elpara frenar el referéndum ilegal en Cataluña, en referencia al artículo 155 de la Constitución. Al ser preguntado por las medidas adoptadas por Mariano Rajoy, respondió: "Yo hubiera tratado de, de no pasar por lo jurídico-institucional". Y ha concluido: "Yo hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga, además que me lo ofrece".Por otra parte, ha respondido a los independentistas que aseguran que con el referéndum del 1 de octubre "enterrarán a Franco", que están haciendo lo contrario, ya que lo que. Ha comparado lo que ha calificado de "crisis de Estado" con la actualidad de Venezuela.El líder socialista ha explicado durante una comparecencia en la II Asamblea General de Madrid Foto Empresarial que, según él, quienes afirman que con el referéndum del 1 de octubre "enterrarán" al dictador, lo estarán resucitando:, ha dicho en alusión también a los resultados electorales en Alemania "Cuando en los territorios hay mentalidades contrapuestas que fundamentan una supuesta legitimidad para actuar,", ha sentenciado, añadiendo que lo que está ocurriendo en Cataluña "a lo que más se parece es a lo que hizo el señor Maduro".En este sentido, ha llamado a recuperar el concepto de "ciudadanía, que nos ampara a todos" y ha expresado una petición dirigida a las autoridades catalanas: "Por favor, rectifiquen y, en ese orden". Así, ha apuntado que no es de los que piensan que "no hay que reformar nada": "No tengo ningún miedo", ha subrayado en tono irónico, ", nunca un revolucionario".Ha defendido la Constitución española al tiempo que aseveró que en una comparación con cualquier otra carta magna, ésta sobresaldría: "Con necesidades de reforma , resiste una comparacióncon la constitución del país democrático consolidado que más le guste a quien la cuestiona".Además, ha pedido tambiénde la "peligrosa aventura" que vive España, y ha exhortado a los líderes de las instituciones de Cataluña a tener como norma la convivencia y así "proponer cambios". "Lo que más me duele es que", ha recalado González.