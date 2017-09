Serrat responde a los que le llaman "fascista": "Prefiero pasar miedo que vergüenza"

señaló este lunes que el Gobierno de Rajoy tiene gran parte de la culpa de lo que ocurre en Cataluña porque ha estado "" el conflicto independentista y ha dejado que las cosas "se fueran pudriendo". "Espero que el tiempo nos ayude a superar estas circunstancias y sobre todo que la actitud de los dirigentes colabore a ello", dijo en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde llega con la gira El gusto es nuestro 20 años junto a Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos.Al ser preguntado por las críticas que despertaron sus declaraciones de hace unos días en Chile, en las que afirmó que el referéndum "no es transparente", Serrat señaló que la situación en España es "muy tensa" y "muy propicia a las exageraciones y las barbaridades". En este sentido, explicó que el que le hayan calificado de "fascista" por sus declaraciones supone "oo realmente buscar un insulto".En una entrevista en El Periódico , el músico lamenta además que Mediterráneo sea utilizado de cara al 1-O, en este caso en contra del independentismo. Su legendario tema será empleado "para reivindicar ante el molt honorable President de la Generalitat que no estamos siendo reconocidos", reza la convocatoria prevista para el dia 28 en la Plaza Sant Jaume."La canción se ha enarbolado ella a sí misma, más allá que cualquier cosa. Que sirviera para denunciar la terrible situación de los refugiados me hizo sentir orgulloso. Pero que algunos pueden haberla usado para reivindicarme a mí personalmente buscando solidaridad cuando otros censuran mi punto de vista es arrimar el ascua a su sardina.".Al ser preguntado por su valentía fuera de los escenarios, tanto en tiempos de Franco como ahora, el músico responde: "Prefiero pasar miedo que vergüenza".