Trump apoya a Rajoy ante el 1-O: "España es un gran país y tendría que seguir unido"

Juntos contra el terrorismo, por la democracia y el crecimiento económico

Sin "paños calientes" a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio por hecho este martes, al inicio de su primera reunión con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy , que se le iban a plantear en la rueda de prensa "muchas preguntas sobre España" y añadió: "Me encanta España pero también". Los mensajes que estuvieron sobre la mesa en el encuentro entre ambos mandatarios fueron muchos. Pero después, en la rueda de prensa, el tema estrella fue la situación en Cataluña ante el 1-O.En el Gobierno reconocen que en este proceso han sido derrotados a la hora de trasladar en los medios de comunicación extranjeros la letra pequeña del 1-O y su no encaje en la Constitución. Por eso, era importante para Rajoy volver con el apoyo de Donald Trump bajo el brazo., respondió el estadounidense preguntado por los informadores. "Me gustaría que España siga unida", añadiría después.A continuación, el presidente español fue preguntado acerca de la posibilidad de que el Govern lleve a cabo una declaración unilateral de independencia, acción que Rajoy calificó de "disparate"., aseveró, recordando que el Gobierno ha derribado la logística de la consulta, y expresó que lo que puede haber es "alboroto" y no un referéndum "válido, democrático y con un mínimo de garantías".Los periodistas pidieron anteriormente a Rajoy si podía dar algún consejo al presidente estadounidense acerca de la crisis norcoreana. El presidente español indicó que, aunque nadie quiere que haya ninguna guerra en ningún país del mundo, entiende que la respuesta ante la "proliferación nuclear de Corea del Norte" tiene que serpara proteger los valores de "democracia, libertad y derechos humanos" que tanto EEUU como España comparten. Si bien, Rajoy aseveró apoyará "cualquier decisión de índole política". En su discurso, el presidente ya había calificado la actitud norcoreana de "intolerable violación de la legalidad internacional" y había mostrado su apoyo al endurecimiento de las sanciones al país dirigido por Kim Jong-un.En su primer encuentro en la Casa Blanca, Trump y Rajoy apostaron por trabajar juntos contra el terrorismo y para defender la libertad, la democracia y, expresaron durante el breve saludo que mantuvieron ante los periodistas en el Despacho Oval, recogido por Europa Press.El presidente estadounidense destacó especialmente la implicación de España en la lucha contra el terrorismo y subrayó que Estados Unidos trabaja de formacon nuestro país en esta materia. "Comparamos notas e información de Inteligencia y estamos muy, muy unidos en esta lucha", indicó."Vamos a ser muy,, como habéis visto. Hemos tenido un éxito enorme en Oriente Próximo e Irak y Siria en términos de Estado Islámico y en términos de lo que hemos hecho para librarnos de esa amenaza", explicó el dirigente norteamericano.Del mismo modo, en la reunión abordaron otras cuestiones como la democracia y el crecimiento económico. Sobre este último aspecto, Trump remarcó los "nueve meses especialmente buenos" en las relaciones comerciales entre ambos países. ". Es un honor tenerle entre nosotros", concluyó.Por su parte, Rajoy agradeció a su anfitrión que hayaa la delegación española y destacó la "excelente" situación de las relaciones bilaterales, con unas relaciones comerciales que "no hacen más que aumentar" y fuertes niveles de inversión entre los países. También subrayó la "buena colaboración" de ambos en materia de defensa y de lucha contra el terrorismo."Espero que la visita sirva para conseguir su objetivo,, que nuestros pueblos cada vez se entiendan más y mejor y que sigamos trabajando en defensa de la libertad y de la democracia y de los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo contra el terrorismo", manifestó por su parte el presidente español.La situación en Venezuela también fue abordada por ambos mandatarios. Trump pidió a la UE que se sume a Estados Unidos y a Canadá y adopte sanciones contra responsables del Gobierno de Nicolás Maduro. "La comunidad internacional, dijo Rajoy.Trump agradeció los "esfuerzos" de España, país del que ha dicho que ha sido "especialmente colaborador en promover el interés y el bienestar del pueblo venezolano". "Esperamos que nuestros amigos de la UE pronto sigan a Estados Unidos, a Canadá y a otros países latinoamericanos para sancionar al régimen de Maduro,añadió.Rajoy puso en valor que eso es precisamente lo que "lidera" España en la UE, la adopción de sancionesEn su opinión, hace falta mantener la presión internacional para que el Gobierno venezolano se avenga a negociar una solución pacífica y democrática.Trump destacó que la Venezuela de Nicolás Maduro, unha caído en una situación de crisis humanitaria, con problemas deEl jefe del Ejecutivo español recalcó que "no es de recibo" que un país "tradicionalmente democrático" ahora tenga presos políticos "por la única razón de pensar de forma diferente" y que el Gobierno se haya "inventado" un parlamento paralelo que además ha creado una "comisión de la verdad" como algopara juzgar a personas sin respetar los derechos humanos."Todos los que compartimos los valores de democracia y de derechos humanos tenemos que hacer algo", remachó Rajoy, que también expresó su preocupación por los miles de españoles que viven en Venezuela.