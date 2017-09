Directo | El director de los Mossos dice que las policías están para "garantizar derechos" y no impedirlos

info Libre

El fiscal superior de Cataluña se reúne este miércoles con los mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra. Se espera que el, traslade a la Fiscalía la "imposibilidad" de cumplir con la orden de precintar los colegios , según adelanta La Vanguardia. Sigue enminuto a minuto la actualidad sobre el 1-O:El fundador de Wikileaks,ha asegurado este miércoles que "el fantasma de Franco todavía planea sobre las instituciones" españolas y que éste se manifiesta en la represión que está ejerciendo el Estado en Cataluña para impedir el referéndum de independencia del 1 de octubre, según él. Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha vaticinado que la Unión Europecomo consecuencia del proceso soberanista ya que, bajo su punto de vista, se está produciendo "una represión muy grave para los estándares europeos" y la ha comparado con la situación en China.La Consejería de Enseñanza de la Generalitat seráde este domingo, convirtiéndose en uno de los 2.200 colegios electorales del 1 de octubre, han informado fuentes del departamento a Europa Press. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, explicó que los Mossos d'Esquadra entraron a la sede para identificar el responsable del colegio electoral, y tras atenderlos se negó a firmar el requerimiento. La consejera ha quitado toda responsabilidad en numerosas ocasiones a los directores de las escuelas e institutos que serán puntos de votación el domingo, y ha abundado en que la máxima responsabilidad de la apertura de puertas es de la administración catalana.El director general de los Mossos d'Esquadraha asegurado este miércoles que las policías tienen el objetivo de" de los ciudadanos y no impedírselos, en alusión al referéndum del 1 de octubre. "Que nadie se equivoque. La misión principal de las policías Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", ha destacado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. El mensaje de Soler llega después de que la Fiscalía ordenara el martes a los Mossos precintar los colegios electorales y poco antes de una reunión de los responsables policiales para coordinar el dispositivo contra el 1-O.El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles, por orden del Tribunal Constitucional, todas y cada una de las renuncias presentadas porde Cataluña y de las sindicaturas de demarcación en sus propios términos, es decir, "dejando previamente sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados". De ser rehabilitados por el Gobierno de Puigdemont se les impodrá la multa completa de 12.000 o 6.000 euros diarios de la que se les advirtió el pasado jueves. Así lo han explicado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías que explican que la publicación en el BOE significa que las sindicaturas se encuentran desde hoy oficialmente disueltas, ya que aunque las renuncias fueron presentadas el pasado viernes es ahora cuando dichos efectos se producen "de forma definitiva".El, ha considerado este miércoles "evidente" que la. En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Forn ha afirmado que con órdenes como la de precintar los puntos de votacióny para que el día 1 de octubre haya una reacción que no sea como hasta ahora: pacífica". Ha apuntado que—citando el término usado por la Fiscalía— y que "los policías vienen con esta voluntad, es así de claro". Por ello, ha hecho un llamamiento a la gente: "El día 1 saldrá, pero. Sobre la orden de Fiscalía a los Mossos para que precinten los puntos de votación, ha valorado que es un "error enorme" y ha criticado el papel que se ha otorgado el Ministerio fiscal.Elde estar actuando en Cataluña de una manera "enormemente irresponsable",y "situaciones que pueden llevar a la desgracia" si se producen disturbios en Cataluña el próximo domingo 1 de octubre, a raíz de los intentos del Gobierno de frenar el referéndum independentista convocado por la Generalitat. "Sospecho queque nos pueden llevar a alguna situación de desgracia el domingo. Sería un error histórico de la derecha forzar un escenario de desgracia en Cataluña", ha avisado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Según Iglesias, el Gobierno debería, y dejar que la gente se movilice políticamente el próximo domingo en Cataluña, en lugar de responder "con balas de goma o cañones de agua", o promover situaciones como la que se dio en alguna comisaría, donde se jaleó a los policías destinados a Cataluña al grito de "A por ellos" La empresaen el barco de Barcelona en el que se hospedan agentes de las fuerzas de seguridad, según La Vanguardia . La productora, que posee los derechos de imagen de los personajes que aparecen en la cubierta del crucero Moby Dada, exigió que. Fuentes del Ministerio confirmaron a La Vanguardia esta información. La respuesta de la productora llega después de que el canario se haya convertido en un, José María Romero de Tejada, se reunirá de nuevo este miércoles a las 12 horas con los, sobre el dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre, han informado este martes fuentes judiciales. Esta cita llega después de la reunión operativa en la Delegación del Gobierno en Cataluña, dirigida por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel Diego Pérez de los Cobos, a la que, Josep Lluís Trapero, presentando un escrito en el que solicitaba que quien coordinara el operativo fuera la Junta de Seguridad de Cataluña, y concretamente la Comisión de coordinación policial.