El PDeCAT dice que, tras el 1-O, habrá un proceso constituyente de seis meses, y no una declaración de independencia

Policía democrática

El diputado en el Congreso y, si el próximo domingo gana el sí en el referéndum independentista de Cataluña,, y ha explicado que lo que habrá seráde la República catalana que se prolongará, como máximo, durante un plazo de seis meses.En una entrevista concedida a Onda Vasca , recogida por Europa Press, Xuclà ha manifestado que, a partir del 1 de octubre, hay que, y, en caso de que haya un no, habrá elecciones autonómicas.Si gana el sí a la independencia, con más del 50% de los votos, ha afirmado que el Parlamento de Cataluña "tiene que ser leal" e ir a un proceso constituyente de la República catalana en un plazo máximo de seis meses. En este sentido, ha apuntado que, sino que lo que "hay que hacer es aplicar los resultados"."La declaración unilateral, cuando no habíamos incorporado la opción de celebrar un referéndum", ha explicado. Jordi Xuclà ha asegurado que "hay una gran determinación por parte de muchos ciudadanos de Cataluña para que se pueda votar y. En este sentido, ha señalado que no se han cumplido "los pronósticos apocalípticos" de que el procés "iba a caer". "No se pueden poner puertas al campo", ha añadido.A su juicio, el Ejecutivo del PP ha elegido sólo la vía policial para intentar "hacer esto imposible", pero "es una vía equivocada". Además, ha señalado queSobre el hecho de que a los Mossos d'Esquadra se les haya ordenado impedir el referéndum, el diputado del PdeCAT. Por ello, considera que, "si la movilización es muy importante y muy pacífica, también deberá actuar de acuerdo con los principios de una Policía democrática". "Hay un principio de proporción en el cumplimiento de las órdenes, pero también de tomar en consideración lo que tiene enfrente", ha indicado.En todo caso,. "Tenemos que concentrar las energías el próximo domingo y, a partir de aquí, veremos cómo se desarrolla el domingo", ha indicado.