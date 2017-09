El portavoz de En Marea en el Parlamento gallego llama "narcochófer" a Núñez Feijóo

"De profesión, narcochófer"

Llamada al orden

"Prestigio como persona"

"Ojalá que dure mucho en el cargo"

"Preocúpese por su cabeza"

La tensión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , y el portavoz de En Marea, Luís Villares , se ha elevado en la sesión de control de este miércoles en la cámara autonómica y se ha traducido en un, en el que el exmagistrado ha tildado, entre otros calificativos, deal jefe del Ejecutivo autonómico.El enfrentamiento se produjo en el marco de un debate sobre la situación que se vive en Cataluña en relación a la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre y llega también después de que, en el último pleno, Feijóo manifestase su deseo de que Villares, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en excedencia,en Galicia.Este miércoles, Feijóo volvió a poner en cuestión el compromiso de Villares con la Constitución y le instó a aclarar, a lo que Villares respondió, visiblemente molesto, que, cuando En Marea "gobierne" la Xunta y Feijóo esté en las bancadas de la oposición "podrá hacer las preguntas que quiera", recogió Europa Press.Pese a que el también líder del PPdeG subrayó que él y los suyos condenan las agresiones a cualquier político o ciudadano, el dirigente de En Marea, que había pedido una condena expresa a los altercados que se produjeron durante la asamblea convocada por Unidos Podemos en Zaragoza en defensa de la búsqueda de una solución pactada para la cuestión catalana, interpretó que ésta"Su negativa a esta condena. Ustedes tienen dos varas de medir: a los amigos, botellas de vino, preferiblemente de Vega Sicilia, y al resto, botellazos", afeó Villares en alusión al golpe con una botella que recibió, en el marco de la asamblea de cargos de Zaragoza, la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.A continuación, Villares recordó las alusiones de Feijóo en el último pleno y su deseo de que no volviera a dictar una sentencia en Galicia, antes de lanzar un ataque directo al presidente. "Vino la semana pasada a pedir la inhabilitación de quienes no piensan como usted.", esgrimió Villares, antes de subrayar que es "normal" que Feijóo lo "confunda" toda vez que "preparó las oposiciones" a magistratura "pero no las sacó".Dicho esto, advirtió a Feijóo que los jueces "aplican las leyes" y. De hecho, ha reivindicado que él dejó la Justicia para participar en el proyecto político "con esta buena gente" de En Marea para cambiar leyes que considera injustas."¿A qué vino usted? Lo único que sabemos es que se paseaba por la ría conduciendo el barco de. Alberto Núñez Feijóo,. ¿Usted a dónde va a volver?", preguntó Villares, quien también afeó al presidente que la Xunta "no acusase" en la Operación Campeón "a quienes tenían carné del PP".Villares concluyó su intervención afirmando, entre voces indignadas de las filas del PP, que Feijóo es, el presidente "de los botellazos", el "de la corrupción" y un "narcochófer no habilitado para dar lecciones de democracia".Finalizado su turno, intervino el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien pidió a Villares retirar el calificativo de "narcochófer". "O la retira usted o lo hago yo y con una llamada al orden", advirtió Santalices, mientras que el portavoz de En Marea se reafirmaba desde su escaño en que "un señor que conduce el barco de un narco es un narcochófer"., agregó el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez.Ante la decisión del portavoz de En Marea, Santalices ordenó retirar la expresión, acompañando su decisión, como había avanzado, de"Creo que su intervención debe hacer reflexionar a todos los gallegos. No vaya a pretender de mí que le diga lo que es usted porque no toca. Yo soy el presidente de un Gobierno democrático y estamos en un Parlamento democrático. Usted, lamentablemente, sí que necesita aprobar una oposición,", contraatacó Feijóo, visiblemente molesto, en su turno de réplica.El presidente gallego lamentó que Villares esté dispuesto aantes de contraatacar. "Usted ya tenía poco prestigio como político, pero ahora hay un antes y un después sobre su prestigio como persona", advirtió Feijóo, quien recordó a Villares que en su día "dijo que era militante de la Constitución"."Los jueces en Cataluña no están exigiendo responsabilidades políticas a nadie, están exigiendo. La autoridad que dicta a sabiendas resoluciones injustas cae en un delito de prevaricación, quien desobedece a una resolución judicial cae en un delito de desobediencia. Eso lo saben todos los estudiantes de Derecho salvo el magistrado Villares", esgrimió."Señor Villares, exmilitante de la Constitución española, exmilitante de cualquier principio básico de democracia en Galicia... no solo nos sorprende su técnica procesal y jurídica sino queLas fiestas independentistas en las que ustedes participan, a Galicia le pueden costar, dinero de los gallegos en riesgo por Cataluña", agregó.A modo de argumento, Feijóo explicó que Cataluña tiene. "Nosotros somos casi el seis por ciento de la población, nos deben 4.000. A Cataluña se le acaban de condonar 18.000 millones de intereses de deuda, nosotros somos casi el seis por ciento de la población, nos corresponden otros 1.000", detalló.Feijóo señaló al portavoz de En Marea que puedey remarcó que también se puede "defender a los gallegos, a la legalidad y a la Constitución", antes de subrayar que "no todos los políticos" son como Villares.De hecho, le deseó "que dure mucho en el cargo" y no solo "para que su partido siga perdiendo elecciones", sinoAl término del debate, también pidió la palabra el diputado del PP, a quien Villares se había referido brevemente comoen el marco de una reflexión sobre las directrices para las manifestaciones del subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, dirigente que dio el relevo al parlamentario lucense al frente del PP local.Castiñeira tomó la palabra para reivindicar los procesos "democráticos" en PP y, tras agradecer irónicamente a Villares que se preocupe por su "descabezamiento" en la formación popular en Lugo, le aconsejó