ETA llama a tomar nota del 1-O y emprender un proceso en el País Vasco encaminado a "ejercer" el derecho a decidir

Las grietas del "régimen del 78"

Laconsidera que el desafío del Govern catalán con la convocatoria unilateral de un referéndum para el próximo díay ha hecho un llamamiento a poner en marchaencaminado a lograr "ejercer" el derecho a decidir en una consulta y del que la organización se desvincula en las labores de tutelaje.En un comunicado publicado en el diario Gara, recogido por Europa Press, ETA hace un repaso de la situación política actual con la vista puesta en el referéndum catalán y el reflejo que pueda tener en las aspiraciones independentistas vascas, conde la consulta catalana.En este sentido, llama a tomar nota del desafío independentista catalán y emprender un proceso "como pueblo" en el País Vasco, es decir, en el que "el pueblo y la ciudadanía" sean los protagonistas y "con la acumulación de fuerzas y la activación popular como ingredientes fundamentales"., precisa, y que, "más allá de lograr el reconocimiento del derecho a decidir", tenga como objetivo "ejercerlo".Un proceso, según la banda terrorista, en el que la organización armada no ejercerá ningún papel de tutela al respecto. "Este es el análisis de ETA, análisis que bajo ningún concepto realiza con la intención de, pues ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene nuestra organización no será un agente principal" , matiza al respecto.En el texto publicado con motivo del Gudari Eguna —día del soldado vasco—, la banda terrorista subraya que en el momento actual "las grietas del régimen del 78 resultan evidentes" ante la crisis política, institucional, social y territorial generada con el desafío independentista catalán., sostiene.Un régimen, defiende ETA, que ha mostrado "su verdadero rostro" al responder al referéndum unilateral del 1 de octubre con sus. "Han utilizado —el Gobierno de Mariano Rajoy— la fuerza armada para impedir la voluntad popular, han actuado contra representes de la ciudadanía y han desmantelado los restos de la autonomía", según su lectura.En su análisis de la situación, ETA subraya quey censura el "hedor insoportable" que desprende, según dice, el Gobierno central., y así se muestra al negar la identidad nacional de los Países Catalanes. El Estado español se ha convertido también en una cárcel para la democracia, pues ha pisoteado los derechos de los catalanes. Los derechos civiles y políticos están de nuevo en cuestión. Y para conculcarlos no han necesitado utilizar el pretexto de la lucha armada. Se ha demostrado que aquella cantinela de que 'sin violencia todo es posible' era totalmente falsa", argumenta ETA.Finalmente, la organización terrorista defiende los pasos dados por el Govern catalán para llevar a cabo la consulta anulada por el Tribunal Constitucional., puesto que, al no haberles permitido una vía democrática para aspirar a la independencia, al final, han tenido que emprender un camino independentista para acceder a la democracia", arguye.