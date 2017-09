El Atlético pagó al Ayuntamiento de Madrid por la Peineta 6,2 millones en entradas

han sacado adelante la aprobación del pago heredado de 6,2 millones de euros al Atlético de Madrid por 126.305 entradas como pago en especie enmarcado en el convenio patrimonial de la venta de la parcela de La Peineta, acordada en el año 2008 por el gobierno del Partido Popular.. El punto ha salido adelante sin debate. Así, el Pleno ha sacado adelante este crédito extraordinario en una comisión extraordinaria de Cultura y Deportes. llevó a la comisión del ramo del pasado julio l a aprobación de un crédito extraordinario de 6,2 millones de euros para hacer frente a las facturas recepcionadas por el Ayuntamiento, heredadas del gobierno del PP y "guardadas en un cajón", como pago en especie por 126.305 entradas del Atlético de Madrid, "sin soporte legal".En el expediente se han hallado fa cturas por 126.395 entradas facilitadas hasta el año 2014 , que ascienden aEse gasto no fue convalidado por anteriores gobiernos municipales. La cláusula de pago en especies a través de entradas se ha valorado como contraria a la norma, por lo que no se incluye en la modificación del convenio firmdo con el Atlético para la venta de la parcela de La Peineta.Este pago en especie fuedeportivo por el que se acordaba la venta al Atlético del estadio de La Peineta. Carlos Sánchez Mato ya apuntó que en el anexo quinto del convenio rubricado, el importe máximo a abonar en especie y con entradas era de 320.000 euros, cuando ahora se encuentran facturas por importe de 6,2 millones de euros.Cuando Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento se encontró con la, que acordó que parte del pago que el club tiene que abonar al Ayuntamiento por la adquisición de la parcela se hiciera en forma de entradas para asistir a los partidos. Su importe era de 40 euros por cada una de ellas.Ahí es donde Sánchez Mato indicó que la ciudad se enfrenta a un problema legal de difícil solución dado que "el importe obtenido por l, como había hecho el anterior equipo". "Todas las leyes de régimen local, presupuestario y urbanístico prohíben sin excepción destinar el importe obtenido por la venta de suelo al pago de gastos corrientes", remarcó.El equipo del PP recibió hasta 126.305 entradas entre los años 2010 a 2014 por un importe de 6,2 milones. "Mientras tanto, el club va emitiendo facturas al Ayuntamiento de Madrid,, aseveró meses atrás el concejal de Ahora Madrid. A eso sumó que en el anexo V del convenio rubricado, el importe máximo a abonar en especie y con entradas era de 320.000 euros cuando ahora el actual Ejecutivo se ha encontrado facturas por importe de 6,2 millones de euros.Carlos Sánchez Mato puso el acento en que el anterior Ejecutivo gastó parte de lo que obtendría de la venta del estadio en entradas para ir al fútbol, concretamente 6,2 millones de los 41,1. Dado que el Atlético de Madrid entregó al Ayuntamiento 126.305 entradas durante los años 2010 a 2014 por un importe de 6,2 millones, como aparece en el expediente, el gobierno municipal "no puede más que cumplir con la obligación de pagarle los servicios que el anterior equipo dice que el club ha prestado".