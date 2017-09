Martín Pallín trabajará con otros expertos en una propuesta de referéndum pactado para Cataluña que se base en Quebec

Declaración de independencia

Eltrabajará con otros expertos en unaque se base en el caso de Quebec y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al que pertenece España, "y que podría también echar una mano".En una entrevista concedida a Radio Euskadi , recogida por Europa Press, Martín Pallín ha considerado que es posible elaborar una propuesta de referéndum pactado para Cataluña, pero"No pretendemos tener la exclusiva de que sea la solución definitiva, peroa lo que nos viene dado por países tan consolidados y con tanta tradición democrática como Canadá, por ejemplo", ha apuntado.Además, ha señalado que, en primer lugar,, y el Tribunal Constitucional no ha dicho todavía si es constitucional o no". "Por tanto, el referéndum, de momento, parece, por la suspensión, que es inconstitucional. El referéndum sería ilegal si fuese contrario al Código Penal", ha añadido.El magistrado emérito del TS ha indicado que "la posibilidad de un referéndum legal puede buscarse a través de dos fórmulas, de una interpretación amplia de la Ley de Referéndum y de las facultades del Gobierno, con un compromiso en el que entrasen cuatro, cinco o seis condiciones, entre las cuales, está el, el tema como la lengua, que yo creo que ya está consolidado, temas económicos, y algún otro tema que también estaba sobre la mesa" en el caso de Quebec."Que se lleva adelante, bien., ha explicado. No obstante, ha apuntado que ahora, con el tema de Cataluña, se han producido "una serie de agravios y confrontaciones, que, de momento, va a ser muy difícil soldar".Martín Pallín ha señalado que el grupo de expertos que quiere impulsar esta propuesta de referéndum esperará a ver lo que pasa el 1 de octubre para trabajar en ella., ha añadido.Martín Pallín ha dicho que, si hay una declaración de independencia, puede ser simplemente una. "Si al minuto o a los dos minutos se empiezan a usurpar atribuciones propias del Gobierno central y a funcionar como un Gobierno absolutamente descentralizado o desconectado, como es la expresión que emplean, ahí sí entramos en, ha destacado.También considera "insólito" que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza , "sea ahora el delegado jefe del orden público de Cataluña, que corresponde a los políticos"., un general de la Guardia Civil o un cargo de interior que tiene que ser el jefe de orden público", ha apuntado, para precisar que el ministerio público "está simplemente para recoger hechos, analizarlos y ver si son o no constitutivos de delito".