El PP de Cifuentes actualiza su censo y lo fija en 68.427 afiliados, 25.573 menos de los que presumía Aguirre

El PP de Madrid de Cristina Cifuentes ha actualizado, tal y como se comprometió la presidenta en la campaña de primarias en la que se enfrentó con el exconcejal Luis Asúa, y lo ha fijado en 68.427 afiliados, 25.573 menos de los que presumía Esperanza Aguirre en su etapa al frente de los populares madrileños.En su intervención en la primera Junta Directiva Regional de este curso político, la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que han actualizado el censo del PP de Madrid, de manera que en estos momentos hay, una cifra, que "podría incrementarse con los militantes que forman parte de un amplio grupo a día de hoy ilocalizables".Esta cifra dista en 25.573 personas de los 94.000 afiliados que la expresidenta del PP de Madridaseguraba que tenía el PP de Madrid bajo su liderazgo, lo que se traduce en un 27,2 por ciento menos."Somos los que somos, y somos muchos: 68.427, muchos más militantes que los que tienen otros partidos, a quienes invito a, ha destacado Cifuentes, quien ha contrapuesto la cifra de afiliados populares con el de los socialistas de Madrid, donde hay "algo más de 15.000 afiliados".La dirigente popular ha afirmado que al margen de la actualización del censo, el Partido Popular de Madrid está creciendo, ya quese han incorporado desde que está al frente del partido, contando su etapa al frente de la Gestora. Además, ha dicho que van a seguir creciendo con la puesta en marcha de una intensa campaña de afiliación que iniciarán en breve.Cifuentes ha asegurado que ha sido un "trabajo muy serio" que no ha sido ", porque es la primera actualización del censo que se ha llevado a cabo en el Partido Popular de Madrid, en muchos años.Para ello se han analizado los datos sede a sede, distrito a distrito y pueblo a pueblo, ha relatado Cifuentes, quien ha indicado que ha sido una "labor muy meticulosa" que ha llevado a cabo un equipo liderado por la ahora viceconsejera de Presidencia y Justicia, Isabel Díaz Ayuso.Durante el proceso, se han dado de baja a 4.227 militantes por muy diversas razones entre las que se encuentra habery haber detectado bajas producidas a lo largo de los años, que no se habían llegado a tramitar.Además, y siguiendo criterios "", se ha retirado provisionalmente del censo a 24.694 afiliados que no ha sido posible localizar hasta el momento. Estos afiliados podrán reincorporarse al partido si lo desean una vez el PP de Madrid pueda contactar con ellos.