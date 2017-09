El Govern afirma que la prioridad de los Mossos es "la convivencia", no impedir el referéndum

Rebajar tensiones

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn , ha defendido este jueves que el domingo 1 de octubre los Mossos d'Esquadra priorizaránde los ciudadanos de Cataluña por encima de impedir la celebración del referéndum.En una rueda de prensa tras la Junta de Seguridad de Cataluña, recogida por Europa Press, Forn ha asegurado que la Policía catalana no obvia que debe cumplir los mandatos judiciales, pero ha pedido compatibilizarlos con un"No obviamos lo que dicta una magistrada —las resoluciones judiciales—, pero queremos dejar claro que para nosotros", y ha añadido que la Policía catalana actuará con criterios de proporcionalidad.Así, el Govern quiere hacer compatible que la gente vaya a votar con la aplicación de los mandatos judiciales, y, como admite que tiene un encaje difícil, concluye que lo más importante es preservar la convivencia y resume: "Es importante el cumplimiento de la ley y las decisiones judiciales, pero"."El compromiso del Govern es clarísimo:. También es verdad que los Mossos son policía judicial. No podemos obviar este mandamiento y se tiene que poder cumplir de la mejor manera posible", ha concluido el conseller, que no ha explicado qué pasará cuando el mandato judicial colisione con la premisa de facilitar el referéndum.Forn considera que se está visualizando poco a poco que ambas cosas son compatibles, y ha recordado por ejemplo quelaa los Mossos d'Esquadra de precintar los colegios electorales antes del viernes por la noche tras un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).El conseller se refiere a que la magistrada que instruye la querella contra Puigdemont pidió este miércoles a la Fiscalía que deje de dar instrucciones sobre el 1-O, asumiendo ella misma las directrices: reafirmó que se impida usar los colegios electorales peroForn ha confirmado que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, le ha pedido en la reunión que renuncien al referéndum y ha explicado:, y ha reivindicado que la Policía catalana tiene un amplio apoyo social y que no se la ponga en el centro del debate.Al preguntarle si desalojarán colegios en los que haya acampadas, ha dicho que esta situación todavía no se había producido y que, en cualquier caso, siempre actuarán con criterios dePrecisamente, ha indicado que los representantes del Ministerio han compartido en la reunión la voluntad de aplicar estosEl conseller ha explicado que la reunión ha servido paracon el Gobierno central, ya que considera que es importante que la ciudadanía note que se intenta buscar una salida pacífica.Forn ha lamentado que el Estado haya desplegadode la Guardia Civil y la Policía Nacional con motivo del referéndum, y ha asegurado que ya les advirtieron desde la Generalitat de que no era necesario porque con los casi 17.000 agentes de los Mossos eran suficientes.El conseller ha insistido en recordar que el propio Estatut fija que, y ha lamentado haber tenido "la sensación que al Estado se le ha olvidado el papel" que tiene la Policía catalana, y así se lo han transmitido al representante de Interior.En la reunión también han acudido por parte de la Generalitat el secretario general de Interior,el director general de Mossos,y el mayor de la policía catalana,Por parte del Estado también han estado el coronel y coordinador del dispositivo policial del 1-O,; el delegado en Cataluña,y el secretario general técnico del Ministerio de Interior,