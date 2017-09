El juez acuerda libertad provisional para el periodista turco Hamza Yalçin mientras se resuelve su extradición

El Defensor del Pueblo celebra la puesta en libertad

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordadopara el periodista turco-sueco Hamza Yalçin en tanto se resuelve la petición de extradición emitida por el Gobierno de Turquía a través de la Interpol, según han informado fuentes jurídicas y ha recogido Europa Press.El periodista llevaba en prisión desde el pasado 3 de agosto, cuando fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en virtud de una orden internacional de detención emitida por Ankara. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le ha puesto en libertad pero ha decretadoy le hapara evitar que pueda salir de España mientras se resuelve la petición de extradición.Según explica la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) , que representa a Yalçin de forma gratuita a través del despacho de abogados ILOCAD, en el escrito de solicitud de libertad provisional sus abogados destacaban "la, su condición de refugiado o asilado y la existencia de un riesgo cierto de que, de ser extraditado, sea sometido a torturas, a un proceso carente de las mínimas garantías del derecho de defensa y a un trato inhumano o degradante"."Los hechos a partir de los cuales las autoridades turcas afirman la pertenencia a grupo terrorista o criminal del señor Yalçin son de todo, cuando no incurren en contradicciones, siendo lo único cierto que el señor Yalçin, en tanto que su profesión es la de periodista, escribe artículos con el fin de desarrollar su deber de informar verazmente y con libertad de opinión", señalaba la defensa.Para la fundación que dirige el exjuez de la Audiencia Nacional, "la orden de detención internacional emitida por las autoridades turcas no es sino manifestación de unade los periodistas opositores del actual régimen turco", por lo que insistía en su escrito en que los hechos por los que las autoridades turcas requieren la extradición son "de naturaleza estrictamente política" y "atentan contra su libertad de expresión".El Defensor del Puebo en funciones,, celebra la puesta en libertad provisional del periodista turco-sueco. Según informa la institución en un comunicado, recogido por Europa Press, este miércoles envió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que recordaba que la situación de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016 y que esta nueva situación debería tenerse en cuenta en todas las fases del procedimiento de extradición de este periodista.También este miércoles, el Ministerio Fiscal emitió un informe dirigido al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, en el que afirmaba que no. La Fiscalía había remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que destacaba un pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, el 11 de marzo de 2016, cuatro meses antes del golpe de estado frustrado, desestimó las alegaciones generales contra la aceptación de entregas extradicionales a Turquía.Para el Defensor del Pueblo, que también se ha dirigido sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Justicia, la situación desde la perspectiva de los derechos humanosdesde entonces. Así, ha insistido en que "estas circunstancias deben ponderarse tanto en la fase gubernativa previa a la decisión sobre la continuidad del procedimiento de extradición como, eventualmente, en la fase gubernativa posterior a una decisión de la Audiencia Nacional ".