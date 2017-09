El Parlamento Vasco apoya el referéndum de Cataluña con el voto de PNV, Bildu y la abstención de Podemos

"¡A por ellos!"

"Humillación colectiva"

"Represión"

"Fuera de la legalidad"

El, con el, ha mostrado suconvocado para el 1 de octubre, yEl pleno de la Cámara vasca se ha posicionado. La mayoría que suman ambas formaciones en el Parlamento ha permitido la aprobación del texto, pese a lay el, según informa Europa Press.La moción llama a la ciudadanía y a las instituciones vascas a mantener unaen relación con el referéndum convocado en Cataluña.Además, a través del texto, el Parlamento muestra su "apoyo y respeto" al referéndum, dado que "la voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye elLa Cámara vasca también expresa suy en contra de la democracia que pueda adoptar el Gobierno español u otra instancia".La portavoz parlamentaria de EH Bildu,, ha subrayado que la situación que se está viviendo en Cataluña. Iriarte ha recordado que los guardias civiles y policías nacionales que están siendo enviados a Cataluña desde otros lugares del Estado para impedir el referéndum son despedidos con gritos de "¡A por ellos!". Iriarte ha defendido que, y ha denunciado que, con sus medidas para impedirlo, el Estado español "ha vulnerado la libertad de reunión, asociación y expresión". Por ese motivo, ha acusado al Ejecutivo central de haber dado, y ha afirmado que en este asunto ya no sólo está en juego la "independencia" de Cataluña, sino la propia democracia. "O se está con la democracia o contra la democracia", ha asegurado.Por parte del PNV,ha preguntado al PP que explique"con las papeletas en la mano". Además, ha acusado al Gobierno central de haber respondido a las demandas soberanistas de Cataluña "con la prohibición, el maltrato y la humillación colectiva".No obstante, ha advertido de que, por lo que ha rechazado que el Gobierno español recurra a la "fuerza" para hacer frente a quienes no coinciden con sus posiciones en esta materia.Además,por asegurar que el referéndum "no tiene garantías", cuando es el propio Gobierno central el que está impidiendo su celebración normalizada mediante "detenciones, inhabilitaciones e intentos de incautar las urnas".El portavoz de Elkarrekin Podemos,, ha coincidido en la idea de que lo que está en juego "no es la independencia", sino "la defensa de los derechos y libertades"., ha manifestado. A su juicio, la solución se debe basar en articular el derecho a decidir de forma "legal, pactada y bilateral".Martínez ha. Asimismo, ha lamentado que, tanto el PP como el PSOE, no han dado "respuesta alguna" a siete años de movilizaciones soberanistas en Cataluña, y ha denunciado que los populares se han dedicado a "azuzar" el conflicto de manera "absolutamente irresponsable".Por parte del PSE-EE,, ha advertido de queque puede poner en "peligro" los derechos de los ciudadanos de ese territorio. De todas formas, y en referencia al PP, ha criticado la actitud de quienes, "desde la mayoría absoluta", han "eliminado todos los cauces de entendimiento entre diferentes".Por el contrario, ha reivindicado el acuerdo de gobierno alcanzado por el PNV y el PSE para fomentar "el diálogo y el acuerdo" como forma de "garantizar la pluralidad y la ley". Además, en relación al referéndum convocado por las instituciones catalanas, ha asegurado queEl portavoz parlamentario del PP vasco,, haen contra del referéndum, dado que "no debe hacer dejación de sus funciones". "Algunos confunden la prevención de un delito con la vulneración de un derecho", ha manifestado.Además, ha emplazado al PNV ade la situación de Cataluña, sobre la que ha asegurado que "no es nada edificante".