La comisión de investigación sobre el accidente de Angrois sale adelante a pesar del voto en contra del PP

"Tratan de ocultar la verdad"

"Que no se prolongue la incertidumbre"

"Investigación judicial en marcha"

El Pleno del Congreso hasobre elen julio de 2013, que se saldó con 80 fallecidos, a propuesta de En Marea-Unidos Podemos y el PSOE.La Cancela Pilar ha manifestado la "solidaridad del PSOE con las víctimas", y ha explicado que su grupo se opuso inicialmente a una comisión de investigación parlamentaria porque "entendemos que. La socialista ha añadido que plantear comisiones de investigación "añadiría ruido a la labor judicial". No obstante, Cancela ha señalado quesobre todo "en el ámbito jurídico", explicando así el cambio de postura de su partido Cancela ha hecho referencia a a las novedades en la instrucción judicial, que revelan queque debía "haberse corregido" y a la posición de la Unión Europea, que aseguró en un dictamen del Europarlamento que "no se ha investigado apropiadamente".La diputada de En Marea-Podemos, Alexandra Fernández , ha comenzadoy ha criticado "el estado de indefensión al que ha sometido el Estado español a las víctimas del accidente".Fernández hacuando dijo que "no podía intervenir" en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para tiempo después promover a Fernando Montes para presidente de esta comisión, precisamente uno de los técnicos "que dictaminó que la culpa era sólo del maquinista".Además, ha instado al PP a que apoye la comisión "mandando un mensaje de vuelta a la Unión Europea", que en su dictamen concluyó que la investigación que se hizo en España "no era independiente". "¿Cómo puede el PP decir que no?, ha concluido Fernández interpelando a la bancada conservadora.Ely portavoz de la Comisión de Fomento, Fernando Navarro , ha señalado que "las sospechas y dudas no son extrañas en casos tan traumáticos como estos", y que "nada va a compensar a aquellos que han perdido a familiares". En esta línea, ha instado al Congreso a que"En la vida es imposible aspirar al riesgo cero, pero para minimizar los accidentes debemos entender cómo se producen", ha añadido Navarro, lanzando la pregunta:, añadió mostrándose favorable a la creación de la comisión.El diputado de Cs ha concluido lanzando una advertencia:, y ha manifestado que se haga "sin prejuicios y sin antorchas" para "mejorar en el proceso".El diputado Celso Delgado ha manifestado que su partido no iba a apoyar la creación de la comisión porque. Delgado ha señalado que, y ha hecho alusión a las medidas que propuso Ana Pastor en su época de ministra de Fomento para "corregir errores". Asimismo, ha afirmado que "creamos una Subcomisión de Estudio y Análisis del Sistema Ferroviario Español" alabando que se concluyó con "34 votos a favor y sólo uno en contra".El conservador ha incidido en que "las cosas están siendo investigadas activamente por el poder judicial" que debe ser "independiente", y ha concluido su intervención "lamentando" el cambio de posición del grupo socialista. Cuando la sentencia judicial "refleje "hechos", concluyó, su grupo