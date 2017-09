Directo | Bruselas llama a respetar la Constitución española "aunque no te guste"

info Libre

Muestran la urna que se usará para la votación del referéndum #1oct pic.twitter.com/y3TU4XXFCg — Europa Press TV (@europapress_tv) 29 de septiembre de 2017

Ens podreu tancar totes les webs, però no podreu aturar la democràcia.

PD.- Ara, som aquí https://t.co/lksCqe3Ply pic.twitter.com/l2mX6aq7ns — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 29 de septiembre de 2017

#ULTIMAHORA Han lanzado hace unos minutos un artefacto incendiario contra la fachada del cuartel de la Guardia Civil en Igualada (Barcelona) — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 28 de septiembre de 2017

Sigue enminuto a minuto la actualidad sobre el 1-O de este viernes:El vicepresidente primero de la Comisión Europea,, ha instado a respetar la Constitución española "aunque no te guste" a escasas horas de la consulta de independencia convocada por la Generalitat para el domingo. "No es un requisito tan grande. Eso es el Estado de Derecho. Se respeta la ley y la Constitución, incluso aunque no te guste", ha defendido el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, al ser preguntado por su valoración del referéndum de independencia del domingo en Cataluña durante un debate con ciudadanos europeos en Riga.Oriol Junqueras, a la pregunta de si 48 horas después del 1-O se proclamará la independencia si gana el sí: "Esto también incluye el respeto al mandato democrático de los ciudadanos. De momento estamos concentrados en la celebración del 1 de octubre".El vicepresidente de la Generalitat,, ha hecho un llamamiento este viernes a la ciudadanía de Catalunya para "que no caigan en las provocaciones de aquellos que quieren impedir el voto" en el referéndum de independencia previsto para este domingo 1 de octubre. En rueda de prensa con el conseller de conseller de Presidencia, Jordi Turull, y el de Exteriores, Raül Romeva, Junqueras ha acusado al Gobierno del Estado de "hacer todo lo posible" para que no se vote, incluso para que no lo hagan los que están contra la independencia. Frente a la postura del Gobierno central, Junqueras ha contrapuesto la actitud de la Generalitat, que además ha asegurado que siente "amor por las gentes y la cultura de España", un amor que considera que se debe expresar manteniendo las mejores relaciones posibles.El portavoz del Govern,ha anunciado este viernes tres datos principales sobre el referéndum de independencia que la Generalitat ha convocado para el 1-O: están llamados a votar 5.343.358 millones de catalanes y estarán abiertos 2.315 colegios electorales. El conseller ha insistido en rueda de prensa en que la consulta se celebrará pese al rechazo del Estado: "El domingo se votará". La Generalitat contará con la ayuda de 7.235 voluntarios de los casi 50.000 que se ofrecieron a colaborar, y el total de mesas electorales previstas en los colegios electorales asciende a 5.249 –el Govern ha citado a tres miembros por mesa, ha explicado el portavoz–.La consellera de Enseñanza,, ha firmado este viernes una resolución en la que quita la responsabilidad de todos los centros escolares a sus directores y se erige como única responsable hasta las 7 horas del lunes 2 de octubre. La consellera ha firmado una resoluciónen la que exime de responsabilidad a los responsables de los equipamientos educativos.El Ministerio de Fomento ha ordenadosobre la ciudad de Barcelona a avionetas e helicópteros desde este viernes y hasta el próximo lunes 2 de octubre. Dichas restricciones no afectan a las operaciones aéreas del aeropuerto barcelonés de El Prat ni a las de emergencia. Se trata, según Fomento, de una medida que se solicita habitualmente por motivos de seguridad y, en Cataluña, ya se ha aplicado varias veces con motivo de la Diada, el pasado 11 de septiembre.La, ante las consultas recibidas por parte de ciudadanos sobre su designación como miembros de las mesas electorales en la votación ilegal prevista para el próximo domingo 1 de octubre en Cataluña, advierte de laen la que podrían incurrir los integrantes de las mismas en el caso de que tratasen y cediesen datos del denominado censo electoral catalán. Las multas oscilan. Argumenta que las mesas electorales no han llegado a formarse válidamente dado que, o bien su formación ha quedado revocada, como expresamente comunicaron al TC los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, o bien se habrían formado de modo irregular sin la obligatoria supervisión de la citada Sindicatura, al haber renunciado todos sus miembros a sus cargos.La, Asuntos Sociales e Igualdad,, ha afirmado este viernes que al president de la Generalitat de Cataluña,autonómicas y ha descartado que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a dialogar con el líder del Ejecutivo catalán tras la consulta de este domingo.El único diálogo que tendrá el señor Puigdemont creo que será con la Justicia", ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en referencia a los siguientes pasos que dará el Gobierno tras el referéndum. Para Montserrat, el día 2 de octubre se abre "una oportunidad" para terminar con la confrontación y la división en Cataluña. Además, ha asegurado que el Gobierno "no va a dimitir" de sus funciones y "no va a abandonar" a los catalanes a "la suerte deLa Guardia Civil haque Òmnium Cultural lanzó con un nuevo dominio después de que la noche del miércoles le cerraran la original. "Nos podéis cerrar todas las webs, pero no podréis frenar la democracia. PD: Ahora estamos aquí: cridademocracia.eu ", destacan en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press. Ante posibles nuevos cierres, también avisan de que por cada web que censuren, reabrirán otra.Un, que los Mossos d'Esquadra han identificado como, apareció esta madrugada ardiendo en las dependencias de la Guardia Civil en Igualada (Barcelona). Según publicó la Asociación Unificada de Guardias Civiles al filo de la medianoche, alguien había "lanzado un artefacto incendiario contra la fachada del cuartel". El chándal no provocó heridos ni daños materiales, y según han precisado los Mossos apareció en el patio del cuartelni quién era el autor de la acción. Según ha informado El Periódico , lo tiraron al menos dos personas que se acercaron escondiéndose entre los coches. Ha sido en Igualada donde el mismo jueves la Guardia Civil ha requisado en un almacén un centenar de urnas, 2,5 millones de papeletas y cuatro millones de sobres para el 1-O, han dicho a Europa Press fuentes policiales.Losconjunto a partir de las 20 horas que se celebrará en la Font Màgica de la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde buscarán ofrecer una imagen de unidad y el convencimiento de que el 1 de octubre se podrá votar en el referéndum. Está previsto que intervengan el president de la Generalitat,(PDeCAT); el vicepresident,(ERC); la diputada de la CUP,. Pese a no formar parte del espectro ideológico independentista, también intervendrá el secretario general de Podem,, cuya formación ha llamado a ir a votar el 1 de octubre aunque no lo consideran el referéndum con todas las garantías que hubieran deseado.Más deen el que llaman a no participar en el referéndum sobre separación de Cataluña de España que pretende celebrar el Gobierno de la Generalitat. Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado 17 de septiembre, suma a sólo 72 horas del 1 de octubre más de 4.000 adhesiones deque, según sus promotores, no aceptan "que se utilice" su rechazo "a las políticas" de Mariano Rajoy para tratar de imponer "un proyecto de división y enfrentamiento antidemocrático" como es el referéndum. Entre los nombres de las personas que han suscrito el manifiesto figuran personalidades catalanas como, Joaquín Oristrell o Jordi Grau. A ellos se han sumado en los últimos días los escritores Luis Goytisolo y Javier Reverte, así como Francisco Rico, miembro de la RAE, el Premio PlanetaEl delegado del Gobierno en Cataluña,y el secretario de Estado de Seguridad,, fueron insultados el mediodía de este jueves, cuando se disponían a comer en un restaurante del centro de Barcelona, por una señora que formaba parte de un grupo de comensales que se estaba. Según Europa Press, el incidente ha comenzado cuando Millo, Nieto y las personas que les acompañaban —un total de siete— se han sentado en un restaurante del Paseo de Gracia. Justo en la mesa de al lado había un grupo de unas veinte personas que ya estaban almorzando. Una mujer se ha levantado y ha comenzado a insultar a Millo, gritando e insultando a los acompañantes. La señora ha pedido al propietario que cambiara a Millo, Nieto y sus acompañantes de mesa porque no quería tenerles cerca. El propietario, finalmente,