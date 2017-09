El Gobierno rechaza extraditar a Turquía al periodista Hamza Yalçin por su condición de refugiado en Suecia

Documentación aportada por la Embajada sueca

Trato "no muy bueno" en la cárcel

Turquía ha de ser "constamente examinado"

El Consejo de Ministros rechacó este viernesdel periodista Hamza Yalçin porque tiene la, concretamente en Suecia, donde se le concedió dos veces el asilo y obtuvo la nacionalidad en el año 2006, informa Europa Press."El Gobierno ha acordadocomo había pedido el Gobierno turco", anunció el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.Con esta decisión se cierra definitivamente la causa abierta el pasado 3 de agosto, cuando Yalçin fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en virtud de unaemitida por Turquía, que después solicitó a las autoridades españolas la extradición del periodista alegando un presuntoTras casi dos meses en prisión provisional, al no tener ningún tipo de arraigo en España, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2al haber aportado su defensa un domicilio en Barcelona donde Yalçin podía ser localizado.Según explicó en rueda de prensa el exjuez de la Audiencia Nacional, cuya fundación representa al periodista de forma gratuita a través del despacho de abogados Ilocad , sus abogados habían entregado tanto al Ministerio de Justicia como al Juzgado Central de Instrucción la documentación facilitada por la Embajada sueca sobre la. Y ahora, el Consejo de Ministros ha rechazado entregarle a Turquía."Conforme a la documentación aportada al expediente por las autoridades suecas, a Hamza Yalçin le fue reconocida la condición de refugiado en Suecia en dos ocasiones, en 1987 y 1998. Posteriormente, en 2006 se lecomo medio de otorgarle una protección reforzada a la propia del estatuto del refugiado al persistir, a juicio de dichas autoridades, las circunstancias que hasta en dos ocasiones habían justificado la concesión del asilo", explica el Gobierno en un comunicado En la rueda de prensa de esta mañana junto a Garzón, antes de conocerse la decisión del Gobierno pero después de que fuera puesto en libertad provisional, el propio Yalçin ha dicho sentirse "muy feliz" por haber podido salir de prisión y admitió que ya se estaba. "Cuando me arrestaron, el mundo cambió para mí", ha dicho.El periodista señaló que el trato que ha recibido en la cárcel de Brians I, en Barcelona, "no ha sido muy bueno", pues considera que los funcionarios de la prisión. Eso sí, reconoció que la situación cambió hace unos diez días y el trato mejoró.Baltasar Garzón se congratuló por la puesta en libertad de Yalçin y considera que habría sidoentregar a Turquía a una persona que ha escrito y se ha manifestado públicamente en contra del régimen.El exmagistrado de la Audiencia Nacional cree queporque Yalçin permaneció dos meses en prisión cuando "tiene reconocido el carácter de refugiado político", algo que tiene vigencia en toda la UE, por lo que los países tienen "obligación de no entregarlo".Además, Garzón recordó que la Interpol tiene laque hacen los países cuando en éstos se ha cuestionado el respeto a los Derechos Humanos. Y, en este caso, "Turquía es un", añadió.En este sentido, la fundación que preside Garzón entregó también al Ejecutivo una carta que firmaron las ministras de Exteriores de Suecia y Alemania y que enviaron a la alta representante de la UE Federica Mogherini denunciando la utilización que algunos Estados pueden estar haciendo de la Interpol para