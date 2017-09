"¿Está usted a favor de la celebración del referéndum del 1-O?"

"¿Se considera usted independentista o no independentista?"

"¿Cree que el proceso independentista está dividiendo a la sociedad catalana?"

ha realizado una encuesta en Cataluña en la que se concluye que el 52,2% de los consultados está a favor del referéndum del domingo y el 39% se confiesa independentista. El sondeo se hizo a 2.400 ciudadanos entre el 26 y el 28 de septiembre. Estas son las preguntas y los resultados más significativos:El, frente al 43,5% que está en contra . Están mayoritariamente en contra los votantes del PP (un 94,6%), de Ciudadanos (un 88,4%) y del PSC (un 80,7%). En las formaciones independentistas hay prácticamente unanimidad en el apoyo al referéndum de este domingo: lo respaldan el 99% en la CUP, el 98,7 en ERC y el 94,4% en el PDeCAT. Los simpatizantes de Catalunya Sí que es Pot también están a favor de forma abrumadora: un 80,1%.Por partidos, los votantes de ERC y CUP son los más partidarios de la secesión, con un 93,4% y un 97,1% respectivamente. Los que menos los de Ciudadanos y PP, con un 0%. Los de Catalunya Sí que es Pot suman un 38,2% y los del PSC un 7,2%.La provincia que menos independentistas alberga y(con un 37,4%). En Lleida son un 47,8%, en Girona un 47,5% y en Tarragona un 40,5%.Hay más independentistas hombres que mujeres y los más jóvenes son los que más apoyan la secesión.de los encuestados cree que los catalanes están divididos, frente al 37,5% que no lo ve así. Los votantes de los partidos que se muestran más divididos son los del PDeCat (38,7% sí y 58,9% no) y los de Catalunya Sí que es Pot (54,9% sí y 44,4% no).