Un enorme GRACIAS a tantos ciudadanos que anónimamente han llenado la sede de la @guardiacivil en Barcelona de ramos de flores #EstamosporTI pic.twitter.com/O75odNYrEo — Ministerio Interior (@interiorgob) 30 de septiembre de 2017

Quatre ferits lleus per l'impacte de balins mentre protegien un col·legi electoral de Manlleu https://t.co/BIATE8gENC pic.twitter.com/yfgLzclGbB — NacióDigital (@naciodigital) 29 de septiembre de 2017

El Govern mostró este viernes por primera vez cómo son las urnas del referéndum en una rueda de prensa que ofrecieron sul portavoz, Jordi Turull; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, en la que han aseguraron que el domingo estarán abiertos 2.315 colegios electorales. Sigue enminuto a minuto las 24 horas previas al 1-O:Un grupo de simpatizantes de la fundación ultradecherista Defensa de la Nación Española ( Denaes ) se ha manifestado en la plaza de Cibeles (Madrid)catalán. En, cientos de personas han secundado una concentración convocada por la misma organización y en otras ciudades de España comotambién se han celebrado manifestaciones contra el referéndum.Una parte de la castiza plaza de la Corrala, en Lavapiés (Madrid), ha sido cubierta este sábado porque bajo el lema "Urnas son amores" ha mostrado su apoyo alal votar en el referéndum del 1 de octubre.Los Mossos se han personado hasta ahora endesignados como centros de votación para el referéndum, de los que(un 12%) por personas que han organizado actividades para evitar que la policía impida su uso el 1-O, como ha ordenado un juez.El Ministerio del Interior ha activado esta mañana, a través de su perfil en Twitter, un hashtag para canalizar la información en relación a la no celebración del referéndum:Cuatro personas han resultadoesta noche en la escuela Puig Agut del municipio de Malleu (Barcelona) por disparos con una escopeta de balines. Han recibido impactos en el pecho, el cuello y el hombro por parte de unos desconocidos.El portavoz del PNV en el Parlamento vasco,, cree que el día 1 de octubre tiene "una importancia capital clave y". A su juicio, "Cataluña es una comunidad autónoma", ya después de este domingo, "va a poner rumbo hacia la constitución de un Estado soberano".. Dos agentes de la Guardia Civil han acudido la mañana de este sábado al(CTTI) para comprobar que se cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender servicios informáticos susceptibles de ser utilizados este 1-O, han informado fuentes del CTTI a Europa Press. El auto de la magistrada Mercedes Armas requiere al CTTI que suspenda el servicio de 29 servicios informáticos que pueden servir para la celebración del referéndum. También requiere al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) detectar los "puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum, así como otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones referentes a dicha convocatoria".Los Mossos d’Esquadra visitan algunos centros educativos donde colectivos de madres y padres han organizado esta noche actividades para. Los agentes han notificado a los concentrados que deberán desalojarlos antes de las 06:00 horas del 1 de octubre, en cumplimiento de la orden del TSJC.El president de la Generalitat,, ha lamentado que la Unión Europea no se haya pronunciado en defensa de los derechos civiles en Cataluña: "En este sentido estoy muy decepcionado". En una entrevista al diario Ara este sábado recogida por Europa Press, ha dicho que la UE ha hecho dejación de su responsabilidad al no manifestarse cuando se ha prohibido colgar pancartas o se prohibían actos a favor del referéndum del 1-O.