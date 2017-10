Concentración en la Plaza Mayor por la unidad de España y contra el referéndum de Cataluña

Críticas a la actuación de PP y PSOE

De la Plaza Mayor, a Sol

Varios ciudadanos se han concentrado en la Plaza Mayor de Madrid para mostrar suque se está celebrando este domingo en Cataluña, según informó Europa Press.En la concentración, plagada de banderas de España, se han lanzado consignasy en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No nos engañan Cataluña es España", "Viva la Guardia Civil", "Viva la Policía Nacional" o "España Unida jamás será vencida", se ha escuchado.La concentración se ha saldado sin incidentes salvo algunos momentos de tensión cuando los manifestantes, que se ha acercado hasta la Plaza Mayor lanzando mensajes en favor de la independencia de Cataluña. Ha habido un pequeño enfrentamiento cuando los manifestantes le han expulsado de la plaza, pero la Policía Nacional ha solventado la situación sin incidentes.El partido Libres ha sido el promotor de la concentración en la Plaza Mayor a las 11 horas "de Cataluña". El presidente del partido, Iván González, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que partidos como PP y PSOE "y al Estado de Derecho como se debería haber hecho en Cataluña"."No han hecho una defensa del proyecto común. Somos defensores de que a partir del día 2 se empiece a hablar. Hay que partir de la política en mayúsculas, no del teatrillo", ha sostenido. Además, ha indicado que "" y que se quiere seguir sintiendo en "su casa".Por su parte, la secretaria de organización de Libres, María de la Torre, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que han convocado esta manifestación porque creen que"En Cataluña están dando un, un golpe en la mesa y cada uno va por libre y no puede ser. En ningún concepto cabe que empecemos a desmembrar nuestro propio país", ha criticado.Tras la concentración en la Plaza Mayor los manifestantes se han trasladado hasta la Puerta del Sol, donde han pedido, Carles Puigdemont."Puigdemont a prisión", "Fuera los Mossos" o "Viva España", han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar en el kilómetro cero, que se ha llenado de banderas de España bajo la gran bandera colgada en la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.Tras la parada en Sol, los manifestantes han continuado