La ley del referéndum no prevé el censo universal ni la posibilidad de votar sin sobre

El portavoz de la Generalitat,, ha anunciado este domingo que el Gobierno catalán dispone de un "censo universal" que permitirá a los catalanes votar en cualquier colegio electoral de Cataluña y no necesariamente en el colegio que tengan inicialmente asignado, informa Europa Press.Este cambio de ultima hora significaprevistas en la ley del referéndum aprobada con los votos de la mayoría independentista en el Parlamento catalán.En rueda de prensa, Turull ha explicado que se han visto obligados a impulsar esta estrategia porque "algunos" colegios electorales no podrán abrir este domingo, pero ha garantizado que han dispuesto un mecanismo electrónico que evitará que la gente pueda votar más de dos veces."Podremos celebrar el referéndum ; no como hubiéramos querido, pero", y ha añadido que se podrá votar sin sobre, aunque asegura que la gente sí encontrará papeletas en todos los puntos de votación y no tendrá que imprimírsela en casa necesariamente.La ley del referéndum aprobada por el Parlament el pasado 6 de septiembre no prevé en ninguno de sus puntos la posibilidad de un 'censo universal' para que los electores puedan votar en cualquier colegio, como el anunciado este domingo por el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull. Tampoco está previsto votar sin sobres.De hecho, el artículo 33 de la ley establece que el censo electoral "se ordena por secciones censales y", de manera que "nadie puede estar inscrito en varias secciones ni varias veces en la misma sección".Es más, la ley sí es precisa en lo relativo a los apoderados e interventores, de los que afirma que "solo pueden emitir el voto en la mesa que les corresponda de acuerdo con el censo electoral".El artículo 28 establece que la circunscripción electoral es una sola, el territorio de Cataluña, dividida en cinco demarcaciones (Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona y Arán) que se subdividen a su vez en secciones electorales de entre 500 y 2.500 electores, con un mínimo de una por municipio.Por otro lado, ni la ley ni el decreto de normas complementarias para la organización del referéndum prevén la posibilidad de votar sin sobre. El artículo 15 del decreto dice que las papeletas "se introducirán en un sobre blanco con unas especificaciones máximas de 111 x 156 mm, los cualesy serán confeccionados y distribuidos por la Administración Electoral del Gobierno de la Generalitat y supervisados por la Sindicatura Electoral de Cataluña".Tanto la ley como el decreto de organización fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional en el momento de la admisión a trámite del recurso que presentó el Gobierno.Con todo, no es la primera vez que la organización del referéndum se salta lo dispuesto en estas normas. La ley establece que los vocales de la Sindicatura Electoral sony, sin embargo, todos renunciaron a su cargo cuando el Tribunal Constitucional les impusoConforme a la ley, las sindicaturas electorales de demarcación debían "supervisar el traslado de la administración electoral de los paquetes electorales de los centros de logística electoral a las mesas electorales", acreditar interventores y hacer el reparto de espacios de publicidad electoral, entre otras funciones.Tras la disolución de la Sindicatura, Turull también ha anunciado la creación de un Grupo de académicos y profesionales para el seguimiento de la jornada del referéndum para supervisar si el referéndum de independencia se celebra