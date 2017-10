La prensa internacional destaca los 38 heridos y el uso de pelotas de goma

info Libre

, suspendido por el Tribunal Constitucional, son losen el día de hoy. Muchos de los periódicos más importantes en el entorno europeo abren con el tema en sus portadas digitales, aunque hay sonadas ausencias. En The Guardian el directo de la jornada electoral en Cataluña encabeza la edición de Internet con un titular en referencia a los heridos en las calles y el uso de herramientas antidisturbios: "", titulan, con el siguiente subtítulo: "La violencia estalla en Barcelona cuando la policía antidisturbios ataca las protestas, mientras que los catalanes lanzan votos de independencia en un desafío pacífico al gobierno español".Hay que hacer scroll hacia abajo para encontrar el tema en el otro gran diario británico,, que en su edición de domingo se limita a la crónica de las manifestaciones antireferéndum de ayer sábado: " El intento español para apagar la campaña catalana despierta al fantasma de Franco ", en referencia a los cánticos cara al sol de Cibeles., digital francés socio editorial de, recoge que los mossos, "como se suponía que debían hacer", no bloquearon la apertura de las mesas de votación, por lo que los "gendarmes nacionales" actuaron a partir de las 9 de la mañana . Le Monde también abre con los 38 heridos y se hace eco de la denuncia de una "violencia injustificada" por parte del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La foto que llevan en portada: solo una ambulancia rodeada de gente. En Italia, El Corriere della Sera sí lleva en su foto del directo un policía nacional utilizando su porra en los disturbios, y destaca en su titular tanto. Las noticias del portugués Publico también dedican su espacio principal al "independentismo na Catalunha", ilustradas con los agentes rompiendo la puerta del colegio donde se supone que iba a votar el líder del Govern.Por su parte, el sensacionalista alemánabre con todo lujo de detalles con el conflicto y: "tiros gomosos contra los votantes". El New York Times, sin embargo, ilustra la pieza con una gran fotografía de la intervención policial, perode la actuación de los agentes: "Los catalanes desafían a España y s iguen adelante con la votación sobre la independencia ". El rotativo habla de una "", aunque no en los espacios destacados de la edición digital, destinados, como es lógico, a la catástrofe humanitaria en Puerto Rico.