Nuestras actuaciones siguen basándose en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017

Nuestra interv policial se está realizando sin alterar la normal convivencia ciudadana, aplicando ppos de proporcionalidad y oportunidad — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017

La Justicia inicia acciones contra los Mossos d'Esquadra por su supuesta "pasividad" a la hora de parar el referéndum del 1-O. Seis juzgados de Cataluñacontra la policía autonómica catalana para investigar si el cuerpo ha desobedecido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el voto en los colegios. Además, los cinco sindicatos policiales han anunciado que pedirán acciones legales contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su "bochornosa" actuación de este domingo.Desde primera hora de la mañanaa la hora de desalojar los colegios y centros dispuestos para efectuar la votación del 1-O, ya que la policía autonómica se limitó, en muchos de los casos, a levantar acta de los centros ocupados sin desalojarlos , mientras la Guardia Civil y Policía Nacional utilizaron en múltiples lugares la fuerza para desalojar los edificios, requisar las urnas y dispersar las colas de votación. No obstante, los Mossos aseguran haber clausurado un total de 244 colegios electorales en toda Cataluña, y en su cuenta de Twitter el cuerpo catalán sostuvo que su intervención se apoya "en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana".Por ello, según informó el TSJC, el Juzgado de Instrucción 4 de Lleida y el de Instrucción 2 de La Seu d'Urgell (Lleida) han abiertoal haberse permitido la votación en algunos colegios, y ya han reclamado información a la policía catalana. Además, otros cuatro juzgados han abierto diligencias previas tras las denuncias de particulares contra los Mossos: el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona; el Juzgado de Instrucción 3 de El Vendrell (Tarragona); el de Instrucción 1 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y el de Instrucción 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).También se han abierto diligencias judiciales contra la Policía Nacional, en este caso por parte de un juzgado de Barcelona, que lo ha hecho para investigar una denuncia por lesiones presentada por un particular. De igual manera,ante los Mossos d'Esquadra haber sido lesionadas por la acción de la Policía Nacional o la Guardia Civil en los desalojos de este domingo.Durante la mañana del domingo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, rechazó valorar la actuación de los Mossos y aseguró que la policía catalana había pedido ayuda por escrito a la Policía Nacional y la Guardia Civil para llevar a cabo los desalojos. No obstante,. "No ha habido ningún tipo de petición de los Mossos para actuar, y evidentemente tampoco para actuar de la manera" en que se ha hecho, aseguró taxativamente el conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull.No obstante, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se han pronunciado contra la actuación de los Mossos. Los cinco principales sindicatos de la Policía lo hicieron a través de un comunicado conjunto en el que tachaban de "escandaloso" el comportamiento del cuerpo autonómico y anunciaron accionesy para los agentes que hayan "dificultado" el operativo policial "actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales".Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles denunció que algunos mossos habían llegado a, y anunció que se sumará como "acusación particular en cuantas acciones legales se emprendan" contra ellos ante su comportamiento "vergonzoso", "cobarde" e "indigno". De igual forma, la Asociación Pro Guardia Civil ha "lamentado y reprochado la actitud totalmente pasiva" de los Mossos y ha asegurado que "tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley". "El Gobierno tiene que tomar nota de esta actitud y plantearse para el futuro si [los Mossos] están capacitados para atender a situaciones de ataque al orden público y a la convivencia, como el que se está sufriendo en Cataluña", denuncia la asociación.