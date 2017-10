Varios líderes internacionales critican el uso de la violencia y piden "diálogo político"

Reino Unido: Corbyn y el Gobierno

Schulz y Mélenchon

La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la jornada del 1-O ha provocado la reacción de algunos líderes internacionales. En concreto,han condenado en las redes sociales el uso de la violencia para poner freno a la votación en Cataluña y han pedidopara solucionar el conflicto. En el último balance , el Govern ha elevado hasta los 465 el número de heridos durante las cargas policiales.La primera en pronunciarse fue la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que a través de su cuenta de Twitter pidió al Ejecutivo español que deje votar a Cataluña "pacíficamente"."Cada vez más preocupada por las imágenes de Catalunya. Independientemente de las opiniones sobre la independencia,y pedir a España que cambie de rumbo antes de que alguien acabe gravemente herido. Dejad a la gente votar pacíficamente".Declaraciones que fueron seguidas por las del primer ministro de Bélgica y máximo dirigente del Movimiento Reformador,. En su cuenta de Twitter, el líder belga condenó el uso de la violencia, que "nunca puede ser la respuesta", e hizo un llamamiento al "diálogo político". En la misma línea se pronunció su homólogo esloveno,: "Preocupado por la situación. Pido el diálogo político, Estado de Derecho y soluciones pacíficas", escribió.Durante la jornada también reaccionaron otros políticos europeos. Desde Reino Unido, se pronunció con contundencia el jefe de la oposición,, quien en la red social calificó como "chocante" la "violencia policial contra los ciudadanos en Cataluña" y pidió al Gobierno español que actúe para ponerle fin. Una demanda que también trasladó a la primera ministra británica, Theresa May, a quien exigió que "apele directamente a Rajoy" para que acabe la "violencia policial" yEl Ejecutivo británico, sin embargo, expresó su respaldo al "respeto de la Constitución y al Estado de derecho" en relación con el 1-O. A través de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en declaraciones que recoge el diario británico The Guardian , el Gobierno de May señaló que el referéndum "es un asunto del Ejecutivo y del pueblo español". "Queremos que se respete la ley española, la Constitución española y el Estado de derecho", dijeron desde el Foreign Office, donde recordaron que España es "un estrecho aliado cuya fuerza y unidad nos importan".Desde la esfera política francesa se pronunció el líder del Frente de Izquierdas,, que aseveró que el Estado español "ha perdido la sangre fría" y apostilló que la nación "no puede ser una camisa de fuerza". Desde la política alemana, reaccionó el presidente del SPD y expresidente del Parlamento Europeo,: "La escalada en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben rebajar la tensión inmediatamente y buscar el diálogo", aseveró a través de su cuenta oficial de Twitter La jornada en Cataluña ha llegado, incluso, hasta el Parlamento Europeo . El grupo Alianza Libre Europea, en el que está integrada ERC, lanzó un duro comunicado en el que condenó "enérgicamente" la "brutalidad" de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra "ciudadanos que quisieron votar pacíficamente" y afirmó que el Gobierno español, "como responsable de estade los derechos fundamentales", debe ser "llevado ante la justicia". "Más de 400 ciudadanos europeos han sido maltratados y 3 están gravemente heridos", recordaron.También se ha pronunciado durante la jornada el líder de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), grupo en el que se incluye Ciudadanos. En un comunicado difundido en las redes sociales,criticó tanto que se haya celebrado un referéndum en Cataluña suspendido por el Tribunal Constitucional como elpor parte de las fuerzas de seguridad. Es el momento, añadió, de "buscar soluciones a través del diálogo político y respetando el orden constitucional, según establecen los Tratados".Desde el Grupo Confederal de Izquierda Unitaria Europea reaccionó el diputado griego, uno de los vicepresidentes de la Eurocámara. A través de su cuenta de Twitter, el europarlamentario heleno escribió, tanto en catalán como en castellano, que la "represión autoritaria" de Rajoy es una "vergüenza para la Europa democrática". "Se necesitan iniciativas para retomar el diálogo", añadió.