Alberto Garzón exige la dimisión de Rajoy y pide al PSOE que se aleje "del bloque reaccionario"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU),, ha condenado este lunes en rueda de prensa la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy durante la celebración del 1-O y, tras pedir la dimisión del presidente conservador, ha reconocido sentirse decepcionado por la actitud del PSOE. En un balance de los sucedido el domingo en Cataluña, Garzón ha criticado "la incapacidad política del Gobierno de España y de Mariano Rajoy", cuya gestión del conflicto político genera una "situación más complicada que en días anteriores". "La represión que vivimos ayer esy no tiene precedentes en democracia", ha subrayado.La actuación policial, que dejó a, es a juicio del líder de IU algo que "dejará huella" en el sentir colectivo de la población catalana. "No se puede solucionar un problema político a golpes", ha remarcado.En este sentido, Garzón ha destacado que la "movilización de" es reflejo de un "fenómeno social de enorme profundidad que jamás se va a solucionar a golpes" y que además, considera, "es transversal" porque "el 80% de los catalanes quieren votar" y "casi la mitad de los votantes del PP también".A su entender se trata de un contexto que requiere "soluciones políticas", y censura que la actitud de Mariano Rajoy tendrá como resultado un "incremento de la tensión en todo el país". Es por ello que IU exige la dimisión del presidente del Ejecutivo y se inclina por "pedir responsabilidades a quien golpea a la gente". Por otra parte, Garzón ha reconocido que la respuesta del PSOE les "decepciona", ya que "no es el momento de pedirle a Rajoy que lidere ningún proceso, sino que dimita ya este Gobierno" con el objetivo de "alejarse del bloque reaccionario".Finalmente, el líder de IU ha señalado que la solución al conflicto pasa "inevitablemente porfederal". "La república es paz y soluciones políticas, el camino natural de nuestro país en los próximos años", ha concluido.