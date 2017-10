El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes al secretario general del PSOE,, de que un partido como el PP, de "y "autoritarios que está "rompiendo España", no puede ser un "interlocutor válido" para liderar un diálogo político en Cataluña.Iglesias, en el programa La Cafetera de Radiocable, ha insistido esta mañana en pedir al PSOE que "" porque "se está equivocando al apoyar a los "herederos de la dictadura" y no ha señalado responsables en el Gobierno de la Generalitat. "No vale ser equidistantes, yo tengo muchas diferencias con el Gobierno catalán pero creo que no seria justo establecer equidistancias entre quien ha utilizado a la fuerza pública para reprimir a la gente y quien estaba proponiendo una movilización política", ha dicho.El líder de Podemos considera que el Gobiernoy de los enfrentamientos que tuvieron lugar este domingo durante el referéndum independentista convocado por la Generalitat, a la que ha despejado de culpa.Iglesias ha criticado la "del líder del PSOE, Pedro Sánchez, por seguir confiando en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que lidere el diálogo. Según el líder de Podemos, para resolver la crisis catalana no se puede confiar en los "herederos de la dictadura" y en un "partido corrupto" y de ", "es la vergüenza de todos los demócratas de Europa" y que "le está haciendo un daño que puede ser irreparable a la democracia española"."El PSOE tiene que elegir de una vez. Apoyar a este Gobierno es apoyar la destrucción de España", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que aunque ahora "" al Pedro Sánchez que ganó las primarias socialistas hace unos meses, espera que "rectifique" y apueste por explorar junto a Podemos la construcción de una mayoría alternativa con una, que saque al PP de la Moncloa.