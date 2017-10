Maillo: "El Gobierno no va a dar ni un paso atrás y Puigdemont desde ayer lo sabe"

Diálogo, sí. Pero dentro de la Constitución y las leyes. El Partido Popular mantiene su mismo discurso anterior al 1-O. "Fuera de esto no existe ningún diálogo posible", advirtió este lunes desde la sede del PP el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.El número tres de los conservadores hizo una cerrada defensa de la actuación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la jornada del domingo y señaló que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, le habrá quedado clara la firmeza del Ejecutivo."El Gobierno y las instituciones del Estado no van a dar un paso atrás y Puigdemont desde ayer lo sabe. Y también sabe que van a responden a la Justicica de las decisiones que han adoptado", mantuvo.En este sentido, lanzó una pregunta a Carles Puigdemont: ¿Está usted dispuesto a volver al ámbito de la Constitución y el Estatuto de Cataluña?.Minutos antes, el president había insistido en el mensaje que ofreció durante la noche del domingo: el referéndum es "válido" y sus resultados, perfectamente aplicables,"Le pedimos que no tome decisiones en caliente que no van a ninguna parte, que no tienen vuelta atrás y que tienen consecuencias inevitables", añadió.Sobre la respuesta a una declaración unilateral de independencia, Martínez-Maillo destacó que el Gobierno no cierra ninguna puerta a nada. Ni a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ni a la de laComo ya hizo un día antes Rajoy, el número tres del PP consideró que no hubo. Habló de auténtico "caos, fraude y manipulación" el 1-O y deseó la recuperación "de los heridos de verdad" en la jornada, poniendo en duda las cifras facilitadas por la Generalitat."Todo una gran farsa, todo una gran mentira. Y, por supuesto, desde aquí sí lamentamos y deseamos la recuperación de los heridos de verdad. Hoy han dado una cifra, creo que eran cuatro que están hospitalizados, también de todos aquellos que han sufrido algún tipo de lesión y de los 33 policías y guardias civiles que han tenido que serañadió.