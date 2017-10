Diálogo con Rajoy, sólo en la oposición

La posición de Podemos tras el referéndum del 1-O se mantiene en base a dos exigencias clave: la dimisión de Mariano Rajoy y el apoyo de Pedro Sánchez en la búsqueda de diálogo. Así lo expresaron este lunes los coportavoces de la formación morada, Pablo Echenique y Noelia Vera, quienes criticaron la actuación de "un Gobierno de España que ha utilizadopacífica que sólo quería meter una papeleta en una urna".Noelia Vera admitió que su partido se encuentra "absolutamente decepcionado con la postura de Pedro Sánchez" y enfatizó en que no reconocen al líder socialista "que ganó las primarias hace nada". En este sentido, subrayó que "", y criticó el "cheque en blanco" que a su juicio le ha cedido Sánchez a Rajoy, "un presidente que ayer compareció teniendo la poca vergüenza de poner a España como ejemplo internacional".Vera solicitó el apoyo de Sánchez en la búsqueda de diálogo y pidió su respaldo a la hora de exigir la dimisión de Rajoy. "Si Sánchez después de lo que sucedió ayer no ve que esa esal país, es que vive en otro mundo", expuso. Por ello, "Pedro Sánchez tendrá que retratarse como el ganador de las primarias o como la marioneta de Susana Díaz".La actuación gubernamental, subrayó Echenique, deja a Mariano Rajoy "y gestionar los problemas del país". Por este motivo, la prioridad del partido tras el 1-O consiste en un cambio inmediato de Gobierno: "Para que exista diálogo tiene que ser con el PP en la oposición".La hoja de ruta trazada hasta el momento por la formación morada, por tanto, seguirá intacta y se basará en los acuerdos derivados de la asamblea de Zaragoza , frente "a la política pirómana del PP". Podemos considera que "la gente está harta de soluciones unilaterales, más si van acompañadas de violencia", de modo que opta por "profundizar en la vía del diálogo" que surgió entre "los partidos firmantes de la declaración de Zaragoza" con el fin de caminar hacia una "solución pacífica para la convivencia en nuestro país"."Sólo se puede pedir a Cataluña que no se vaya de España", aseveró Echenique. "Pedirlo a porrazos no tiene ningún viso de funcionar", añadió.Y para la construcción de ese diálogo, considera el coportavoz de Podemos, el paso clave de la oposición consiste en "" y que sea otro presidente quien tome el volante. "El que sea investido por los diputados", puntualizó Echenique, tras añadir que a Podemos le "parecería bien que fuera Pedro Sánchez, aunque en estos momentos parece que no quiere".Finalmente, Echenique insistió en la necesidad de un "", más allá de las "diferencias con el PDeCAT", que en todo caso "no son equiparables con causar 800 heridos entre la población pacífica".