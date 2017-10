Directo | El Govern eleva a 893 la cifra de heridos por las cargas policiales del 1-O

info Libre

.@abalosmeco en @OndaCero_es: No teníamos que haber llegado a esta situación, y lo venimos diciendo desde hace años. Tenemos que buscar una salida y encontrar un marco de encuentro y de posible negociación — PSOE (@PSOE) 2 de octubre de 2017

@PachecoJpacheco :"Volem sumar, aplegar tots els catalans i posar-los al davant de la defensa de les llibertats"https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/QCZhaWt5Td — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 2 de octubre de 2017

#CataláEnOndaCero: "Sí, se debería haber impedido votar en todos los centros, pero hay que ser realistas. Hubo un ejercicio de prudencia". pic.twitter.com/UxeFb0S0Zn — Más De Uno (@MasDeUno) 2 de octubre de 2017

He reiterado en @mananascuatro con @Ruiz_Noticias que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplían un mandato judicial con proporcionalidad. pic.twitter.com/RaV5Ddx0mF — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 2 de octubre de 2017

impressionant la resposta dels ciutadans. Legitimitat i dignitat! https://t.co/avK4YiB1eT — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2017

El presidente del Gobierno,, ha convocado este lunes a las 16.30 en el Palacio de la Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para analizar el escenario político abierto en Cataluña tras la jornada del 1 de octubre, según han informado fuentes del Ejecutivo. Esta entrevista se produce después de que el propio Rajoy anunciara anoche enque abriría una ronda de contactos con los partidos que tienen representación parlamentaria en el Congreso para "reflexionar" sobre un futuro que tienen que abordar "juntos".te cuenta minuto a minuto todo lo que pasa el día después del 1-O:El Govern eleva atras las cargas policiales del 1-O.El presidente de Ciudadanos,, ha informado de que en la reunión que mantendrá este lunes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloapara convocar elecciones anticipadas en Cataluña y así "dar voz a todos los catalanes" en las urnas. "El artículo 155, si para algo existe es para aplicarlo en un momento como este, ante", ha dicho en referencia a la posibilidad de que, tras el referéndum de autodeterminación impulsado por la Generalitat, el Parlament declare la independencia de Cataluña.El secretario de Organización del PSOE,, ha asegurado este lunes en Onda Cero que ante una posible declaración unilateral de independencia tendrá que valorar con qué preceptos de la ley quiere actuar y planteárselo a los partidos que le están dando "sustento". En este sentido, ha hecho hincapié en que el artículo 155 de la Constituciónpara frenar el desafío secesionista.El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte,, ha asegurado que la intención del presidente de la Generalitat es realizar la declaración de independencia de Cataluña pese a que no sea reconocida internacionalmente y ha apuntado que la Unión Europea la rechazará porque "supondría un". "No basta que lo decidan y se declaren independientes", ha advertido el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.han llamado este lunes a convocar unpactado en las empresas. Lo han dicho los líderes de los dos sindicatos en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros en declaraciones a Catalunya Ràdio, que quieren "una gran movilización" ante la "" de la actuación de ayer de la Policía Nacional y la Guardia Civil.El vicepresidente de la Generalitat,, ha asegurado en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press que el Ejecutivo catalán será "" con la sociedad y los resultados del referéndum.El ministro de Justicia,, ha defendido este lunes el papel de las fuerzas de seguridad durante el referéndum independentista ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña que, a su juicio, hicieron un "uso limitado de la fuerza": "", ha apuntado. Lo ha dicho en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. [Ampliación] El presidente de la ANC,, ha considerado "un milagro" que hayan votado 2,2 millones de personas en el referéndum de independencia del 1-O después de la actuación policial. En una entrevista de Catalunya Ràdio, Sànchez ha advertido de que si no hay una propuesta concreta de diálogo por parte del Estado "".El ministro del Interior,, ha defendido la actuación policial de ayer en Cataluña, aunque ha declarado que "no es agradable" ver a personas heridas. En este sentido,, refiriéndose a los 19 policías y 14 guardias civiles heridos. Entre las personas que se encontraban en las protestas hubo 844, según la Generalitat.El secretario general de Podemos,, considera que el Gobierno es el responsable de la deriva del conflicto en Cataluña y de los enfrentamientos que tuvieron lugar este domingo. A su juicio,"entre quien ha utilizado la fuerza pública para reprimir a la gente y quien estaba proponiendo una movilización política". También ha criticado la, Pedro Sánchez, por seguir confiando en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que lidere el diálogo. [Ampliación] La coordinadora general del PDeCAT,, ha pedido "" para resolver la situación política de Cataluña. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha apelado a la Unión Europea para que se pronuncie sobre lo ocurrido durante la celebración del referéndum de independencia como han hecho "muchas voces y muy autorizadas que han dicho claramente que esel uso de la violencia y la fuerza", ha dicho.El lehendakari,, ha expresado su profunda preocupación y tristeza por lo ocurrido ayer en Cataluña con una actuación policial "totalmente desproporcionada" y ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a llevar el conflicto catalán "del callejón sin salida a la mesa de diálogo". Además, le ha reclamado"con voluntad política real para conciliar democráticamente las aspiraciones mayoritarias española, catalana y vasca".El portavoz del Govern,ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Lo ha dicho este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha argumentado que la policía catalana", después de que seis juzgados catalanes hayan abierto diligencias para investigar si el cuerpo ha desobedecido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir la apertura de centros de votación.El president de la Generalitat,, ha convocado una reunión extraordinaria del Consell Executiu para las 10.30 horas de este lunes en el Palau de la Generalitat. El encuentro transcurrirá a puerta cerrada, si bien los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión al inicio de la misma. El president de la Generalitat ha afirmado este domingo que trasladará al Parlament en los próximos días el resultado del 1-O para que se aplique lo que prevé la ley del referéndum, que establece la independencia si gana el sí y elecciones autonómicas si gana el no.