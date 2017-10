JxSí y la CUP fijan este miércoles los plazos para declarar la independencia

Artículo 4

JxSí y la CUP tienen previsto definir este miércoles los plazos con los que pretenden declarar la independencia desde el Parlament, tras los resultados del referéndum de independencia del 1 de octubre, informa Europa Press.A las 10 horas está convocada una reunión de la Mesa del Parlament y a las 10:30 de la Junta de Portavoces, los dos órganos de la Cámara que deciden cuando se convoca el pleno, y en los queEl líder de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, anunció este lunes que en la reunión de la Mesa plantearán celebrar un pleno sobrey este miércoles deberían desvelar cuando. Los independentistas contemplan la celebración del pleno, lo que incluye también el fin de semana, o a principios de la semana que viene.Corominas no quiso aclarar sí será el pleno en el quede Catalunya, pero sí recordó que su objetivo es aplicar la Ley de Referéndum que aprobó el Parlament, suspendida por el Tribunal Constitucional.En su artículo 4, la ley establece quea la proclamación de los resultados del referéndum, el Parlament celebrará una sesión ordinaria para "efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".Fuentes soberanistas consultadas por Europa Press, aseguran que no hay duda de que este pleno servirá para presentar una resolución así, y que ahora los partidos soberanistas estánde esta declaración. El Govern aún, por lo que aún no ha empezado a contar el plazo de las 48 horas para declarar la independencia.La secretaria general de ERC,, defendió el lunes la necesidad de llevar los resultados del referéndum del 1-O al Parlament y proclamar la independencia de Catalunya después de la victoria del sí. Tras reivindicar la validez de los resultados, aseguró que ahora el Parlament debe gestionarlos: "Queremos hablar de cómo seguimos, de cómo proclamamos la república y abrimos un proceso constituyente".Para la diputada de la CUP, es necesario que el calendario se ajuste a la Ley de Referéndum, pero también a los acontecimientos que se produzcan durante los próximos días. "No sabíamos que tendríamos una huelga general convocada porque nadie imaginaba tal ocupación militar", destacó Gabriel.