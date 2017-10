Quién convoca la huelga general y quién el "paro de país" de este miércoles en Cataluña

La huelga general convocada en Cataluña este 3 de octubre también es denominada¿Cómo se refiere a la jornada de este miércoles cada entidad?convocaron laeste miércoles para protestar por "la suspensión de derechos civiles, rechazar la presencia policial y militar, y derogar las reformas laborales de 2010 y 2012", según CGT. El transporte público y elLos miembros de Taula per la Democràcia , una plataforma que reúne a sindicatos, patronales y entidades soberanistas,algo que considerana lo que consideran "el peor ataque a la democracia de toda la historia contra la ciudadanía catalana". No obstante, inciden en que: "No ha habido tiempo ni se ha podido cumplir con el reglamento laboral para hacerlo".Taula está integrada , entre otros, por. A esta corriente se adscriben el Carles Puigdemont , y el Oriol Junqueras , así como la CUP.Por su parte,principal patronal catalana, se, al considerar que no dispone de cobertura legal . En esta misma línea se mueven las confederaciones estatales de, que también rechazan la huelga porqueEn cambio,, hablando indistintamente de "huelga" y de "paro", aunque sí que han anunciado que participarán en los actos de este miércoles.