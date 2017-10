El respaldo del ejecutivo llegó tarde

han denunciado en el Congreso elque losdestinados en Cataluña han sentido en los últimos días por parte dely hanante los mandatos judiciales para frenar el referéndum del pasado domingo.Todas las asociaciones, salvo la AUGC, que ya había comparecido hace unos días, han acudido este miércoles a la Comisión de Interior, según informa Europa Press, donde han aprovechado para, que, según han indicado, están siendo "increpados", "vejados" y "humillados", y encima se les estáque les dieron en la jornada del referéndum Los portavoces de las asociaciones han puesto en valor ely la Policía en Cataluña y han, a los que acusan de "inacción" y la "deslealtad" por estar permitiendo en los últimos días los "escraches" que están sufriendo los Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de grupos independentistas. Alguna de ellas incluso, Josep Lluís Trapero, "sea investigado por sedición" Así, el vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC),ha subrayado que los compañeros que forman parte del operativo de seguridad desplegado en Cataluñay se preguntan cómo es posible que hayan acudido a esa comunidad a proteger el orden público y los acosados estén siendo ellos.Además, ha denostado queen los cuarteles de la Guardia Civil y en los hoteles donde los agentes están hospedados, y ha pedido al Ejecutivo que tome las medidas oportunas para garantizar su seguridad.En la misma línea el presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC-Profesional),, ha criticado el, al que incluso ha afeado que no haya salido desde el primer minuto a defender su trabajo y a, cuando sus actuaciones, ha dicho, han sido "proporcionadas" y medidas".Además, ha denunciado laa la hora de incorporarse al dispositivo en Cataluña, donde los guardias civilesDesde la Asociación de Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) su presidente,, ha hablado de la "desesperación" que están viviendo los guardias civiles y policías en Cataluña, quienes, ha comentado Silva, quien ha censurado que nadie de ese departamento se haya "dignado" a hacer una visita a los agentes desplazados allí. "Creemos que es el momento para que se defienda a la Guardia Civil y se ponga en valor su actuación", ha apostillado.El mismo sentimiento ha transmitido el vicepresidente de la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO),, quien, por su parte, ha pedido a la clase política que esténTras cargar contra los Mossos, a los que ha acusado de "dejación de funciones" y de "pasividad total y absoluta", Montes ha querido dejar claro que, donde están para "hacer cumplir la ley". "¿Cómo vamos a querernos marchar cuando, ha expuesto.Tambiénel secretario general de la Unión de Guardias Civiles (Unión GC),, quien ha tachado deal no estar haciendo nada por defender el "hostigamiento" y el "acoso injustificable" de los que están siendo víctimas los guardias civiles. "Es hora de poner soluciones", ha clamado.En esta misma línea, el presidente de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC),, ha puesto de relieve lay ha pedido que adopten las medidas adecuadas por su decisión de no cumplir con las órdenes judiciales y sí las políticas.