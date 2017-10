González Pons: "Si España se rompe, una fila de fichas le seguirá por todo el continente"

Este miércoles el debate sobre la situación catalana aterriza en Estrasburgo. Bajo el título Constitución, Estado de Derecho y Derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña, la Eurocámara debatirá los hechos registrados el pasado domingo, durante la celebración del referéndum, atendiendo con especial atención a las cargas policiales y los. El debate, que tendrá lugar a las 15:00 horas, ha sido precedido por una serie de comentarios por parte de varios eurodiputados a lo largo de la sesión plenaria iniciada a las 9:00 horas del jueves.Entre ellos, el conservadorcriticó que el Govern catalán pretenda declarar "su independencia de forma ilegal y por la fuerza". Reconoció, asimismo, que "a todos duelen las imágenes del domingo", pero rogó a la Cámara "que no se quede ahí". "El nacional-populismo es una plaga que se extiende por Europa", aseguró, y "si España se rompe,por todo el continente".Reivindicó a España como una "democracia estable y madura" y subrayó que "España no es Yugoslavia". También rechazó "tutelas" y "mediadores con políticos insurrectos", mientras que apostó por "dialogar" en base al marco constitucional. "Decidircorresponde a los españoles, a todos los españoles", insistió.El eurodiputado Josu Juaristi (EH Bildu) también se refirió a la cuestión catalana al desmentir que se trate de "un asunto interno", tal y como afirmó la Comisión Europea el martes. A su juicio, "el Gobierno no va a afrontar" el conflicto, de modo que se dirigió al Europarlamento para que "no cometan el mismo error y actúen". Finalizó su intervención alabando la "". "Hay pueblos que queremos ser libres simplemente porque así lo sentimos", sentenció.También Lidia Senra (Anova) abordó el asunto, mediante la lectura de las conclusiones desprendidas por los observadores internacionales presentes el domingo durante el referéndum. "Asistimos a acontecimientos que ningún observador de las elecciones debe atestiguar jamás", expuso. Denunció asimismo las "" registradas durante la jornada y llamó a "no consentir más represión sobre el pueblo catalán y sus instituciones".Al uso "desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos" también se refirió Javi López (PSC). El hemiciclo europeo debe, a su entencer, enviar un mensaje que apele "al respeto del Estado de derecho, a a ley como garantía de la convivencia, del no abuso de los derechos" y defendió también la apertura de un "diálogo" enfocado en "que reconozcan y garanticen las identidades". La Eurocámara debe contribuir a "la convivencia frente al conflicto" y para ello, remató, es fundamental "descartar cualquier vía unilateral que va a llevar al desastre".Desde Ciudadanos,apostilló que "violar la Constitución es violar la democracia" y denunció que el desafío independentista está "fracturando en dos a la sociedad catalana". En este sentido, añadió que "no hay democracia sin ley", y advirtió que "no es sólo un ataque contra democracia en España, sino también en Europa".Varios eurodiputados de diversos países europeos aprovecharon también la mañana del miércoles para referirse a la cuestión catalana. Así lo hizo, entre otros, Lefteris Christoforou (Chipre), perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo, quien apeló a "defender la integridad territorial, el Estado de derecho y la Constitución". Por el contrario, Matt Carthy (Irlanda), del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, recalcó que "ni siquiera el Gobierno de Madrid tiene el derecho de impedir" y criticó que si los eurodiputados "van a hablar de paz y democracia en la Cumbre sin defender estos mismos valores en Cataluña, entonces no son más que un atajo de hipócritas".