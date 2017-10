La Junta Electoral Central certifica ante Puigdemont que no hubo ningún referéndum legal y que no hay resultado que valorar

Cuatro motivos de ilegalidad

También al comisionado de la ONU

La Junta Electoral Central (JEC) , compuesta por jueces del Tribunal Supremo y por juristas, ha aprobado este miércoles un acuerdo en el que concluye que el pasado 1 de octubre no hubo en Cataluña ningún referéndum que se ajuste al ordenamiento jurídico y que, por tanto, los resultados que ha proclamado la GeneralitatEn ese acuerdo, recogido por Europa Press, la JEC recuerda que espara declarar y publicar resultados de referendos en España y que, conforme al propio Estatuto catalán, también es quien da validez a los resultados de las elecciones autonómicas.Según dictamina, el pasado 1 de octubre "no ha tenido lugar en Cataluñaen ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico".Así, concluye que el 1-O no fue legal, la Generalitat de Catalunya, porque era "incompetente" para hacerlo;, ya que se "vulneraron" resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña;, pues es "inconstitucional" decidir la secesión; "ni por laen su desarrollo, escrutinio y control".Por tanto, la JEC sostiene que "lo que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación".El acuerdo, adoptado este miércoles aprovechando una reunión ordinaria del máximo organismo arbitral, no sólo se va a hacer público sino que, según indicaron a Europa Press fuentes de la JEC,, que ostenta Carles Puigdemont Pero también se ha hecho llegar al presidente del Gobierno,; a los presidentes del Congreso,, y del Senado,; y a los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),, y del Tribunal Constitucional,Del mismo modo, se ha enviado a representantes de organismos internacionales como al secretario general de la ONU,y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,, cuyo departamento dijo que iba a investigar los incidentes del pasado domingo.El acuerdo llegará asimismo a los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo , el Consejo de Europa y la Asamblea de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE), que es el organismo que suele enviar observadores internacionales a procesos electorales.